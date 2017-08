Le camping-car, la maison de vacances sur roues

Un marché en pleine croissance

D'après Ignace Coudron - le gérant de Vanomobil, qui possède des établissements à Wevelgem, Tremelo et Hoogstraten -, le marché belge du motor-home progresse d'environ 10 % par an. Et d'après la Febiac, le nombre d'immatriculations de camping-cars et de fourgons aménagés a augmenté de 52,6 % entre 2010 et 2016. Ignace Coudron s'attend cependant à une légère baisse de régime en 2017. " C'est logique, après une croissance aussi soutenue ", reconnaît-il. Au premier trimestre de cette année, 1.162 motor-homes ont été immatriculés, soit une augmentation de 7,8 %. Cette évolution positive est un phénomène européen : l'Allemagne représente le marché le plus important et le plus dynamique. De janvier à mars 2017, 25.881 motor-homes ont été immatriculés en Europe, ce qui correspond à une hausse de 8,1 %.

...