La Foire agricole de Libramont a attiré 212.173 visiteurs

Le record d'affluence sur quatre jours remonte à 2012 (219.328 visiteurs), année d'inauguration du hall d'exposition Libramont Exhibition & Congress, les deuxième et troisième meilleurs résultats de fréquentation ayant été enregistrés en 2014 (215.869) et 2015 (213.555 visiteurs).

"C'est un très grand succès, une foire sans pépin. Il n'y a pas eu d'incident et la météo n'a pas été capricieuse", se réjouit le président de la Foire, Jean-François Piérard.

Un mot était présent sur toutes les lèvres: "sérénité". Tant parmi les visiteurs professionnels que le grand public. "On renoue avec un certain optimisme. Même si les prix ne sont pas encore ce qu'ils devraient être pour rémunérer les énormes efforts consentis par les agriculteurs et les forestiers", analyse M. Piérard.

"Il faut bien se rappeler que depuis 2007, on n'avait plus ouvert de Foire sans une crise agricole, sécuritaire ou autre", souligne Natacha Perat, directrice générale de l'évènement-phare du monde agricole belge. "Le visitorat professionnel est en hausse. Les intentions d'achat et d'investissements sont nettement plus présentes que l'année dernière."

Cette édition 2017 a également été marquée par la présence de nombreux ministres du nouveau gouvernement wallon MR-CDH, installé vendredi, ce qui coïncidait, hasard du calendrier, avec le premier jour de la Foire. Libramont a en quelque sorte fait office de galop d'essai pour les nouveaux ministres libéraux Jeholet et Crucke et, singulièrement, pour le nouveau ministre fédéral de l'Agriculture, Denis Ducarme, qui s'est dit "servi par le calendrier". Le nouveau ministre-président wallon et prédécesseur de Denis Ducarme, Willy Borsus, a pour sa part été omniprésent sur le champ de foire, tout comme le ministre wallon de l'Agriculture, René Collin.

Le Premier ministre Charles Michel s'est également rendu à Libramont samedi, tout sourire et en famille, pour un bain de foule de plusieurs heures au cours duquel il a serré une myriade de mains et consenti de bon gré à la prise de nombreuses photos et autres "selfies" avec des visiteurs.

Le bilan communiqué lundi n'est pas encore définitif pour cette 83e édition placée sous le thème des changements climatiques puisque, année impaire oblige, deux jours de démonstrations en forêt auront lieu ces mardi et mercredi sur le territoire de la commune de Bertrix.

La prochaine édition de la Foire de Libramont, la 84e, se déroulera du 27 au 30 juillet 2018, avec une "journée de l'herbe" organisée le 31 juillet, et aura pour thème l'agriculture urbaine.