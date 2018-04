La "Ferme Abattoir" à Anderlecht, la plus grande ferme suspendue d'Europe (En images)

Une ferme urbaine de 4.000 mètres carrés a ouvert ses portes lundi sur les toits du Foodmet à Anderlecht. Se partageant entre potager extérieur, culture en aquaponie sous serres et pisciculture, elle ambitionne de reconnecter consommateur et producteur dans une approche locale et durable. Visite en images.