L'entreprise Ducatt, basée à Lommel, dépose le bilan, 144 emplois menacés

Ducatt emploie actuellement 113 ouvriers et 31 employés. SolarWorld représentait 50% du chiffre d'affaires de Ducatt. "Les actionnaires, le management et les travailleurs de Ducatt ont fait de leur mieux pour que l'entreprise soit saine. Malheureusement, la société ne peut faire face à un tel cas de force majeur externe", a commenté Lieven De Jonge, le président du conseil d'administration de Ducatt. Du côté des travailleurs, c'est la colère, surtout par rapport au manque de communication de la direction. "Les travailleurs l'ont appris (la faillite, NDLR) par la presse", regrette Jan Staal, du syndicat socialiste ABVV. "Ducatt n'a pas du tout informé ses travailleurs et cela nous rend furieux". Les syndicats espèrent maintenant qu'un repreneur pourra rapidement être trouvé, vu l'importance de l'entreprise à Lommel.