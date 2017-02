L'emploi dans les PME a connu sa plus forte croissance en 5 ans

En 2011, l'emploi structurel dans les PME avait connu une hausse de 2,11% mais les années suivantes ont été marquées par la crise avec un recul de l'emploi dans les PME en 2012 (-0,67%) et 2013 (-0,75%) et des chiffres de croissance plus timorés en 2014 (+0,79%) et 2015 (+1,05%). En 2006 et 2007, une forte croissance de plus de 3% avait été constatée.

"Ces chiffres ne semblent peut-être pas particulièrement spectaculaires en comparaison avec 2006-2007, mais avec 114,2 points, l'indice Emploi a atteint son niveau le plus haut en 2016. Par rapport à début 2006, 14,2 personnes en plus étaient actives en 2016 au sein d'entreprises de maximum cent travailleurs", souligne SD Worx.

Le taux d'emploi structurel dans les PME a augmenté dans les trois régions du pays en 2016, la hausse étant la plus forte en Flandre (+2,5%). La Wallonie a enregistré une croissance de 1,3% sur ce plan, Bruxelles de 0,3%.

SD Worx a par ailleurs analysé l'évolution du profil du collaborateur actif au sein d'une PME. "Par rapport à 2008, le collaborateur PME est en moyenne deux ans plus âgé (41,2 contre 43,2 ans). Cette augmentation est surtout due aux femmes: leur âge moyen a augmenté de 2,6 années, passant de 40,3 à 42,9 ans. Le pourcentage de femmes a lui aussi grimpé: en 2008, 39,2% des collaborateurs actifs au sein des PME étaient des femmes alors que ce chiffre est passé à 43,52% en 2016."