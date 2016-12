L'électricité issue du renouvelable vous coûte-t-elle plus cher ?

L'électricité verte est produite à partir de sources d'énergies renouvelables, dont relèvent les énergies solaire ou éolienne. Les combustibles fossiles, comme le charbon et le pétrole, n'en font pas partie. Quant à l'énergie nucléaire, les opinions à son propos sont partagées : d'une part, la production d'électricité par les centrales nucléaires ne provoque que de faibles émissions de CO2 ; de l'autre, à chaque étape de la production nucléaire (qui va de l'extraction et de l'enrichissement de l'uranium au stockage des déchets et au démantèlement des centrales) est liée une production de dioxyde de carbone bien supérieure à celle des sources renouvelables.

