L'écosystème des biotechs se développe en Wallonie

"De décembre à mai prochain, les investissements se succèdent", confirme Philippe Degive, investment manager en sciences de la vie à la SRIW. Parmi ceux-ci, "Miracor Medical Systems (insuffisance cardiaque) a levé 25 millions, Syndesi Therapeuthics (spin-out d'UCB spécialisée dans les troubles neurologiques) a bénéficié d'une augmentation de capital de 17 millions. Il y a quinze jours, c'était Synergia Medical (nouvelle technologie de traitement de l'épilepsie) pour 8,1 millions, soit 64 millions depuis décembre", explique-t-il.

Il s'attend encore à quatre autres investissements conséquents dans les prochaines semaines, si bien que l'addition de ceux-ci s'élève à nouveau à une autre soixantaine de millions.

"On voit que l'esprit de cluster fonctionne et que l'écosystème se développe, des liens entre toutes ces sociétés se créent et Biowin (NDLR: le pôle de compétitivité sur la santé en Wallonie) fait le dénominateur commun", en conclut Philippe Degive.