L'after Solvay Business Game raconté par deux anciens participants

Anciens participants du Solvay Business Game, Jérémy Denitsy et Marius Declerck racontent leur expérience et les conséquences directes du Solvay Business Game sur leur lancement dans la vie active. La 10e édition du SBG se déroule ces 17 et 18 février.