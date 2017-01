Kring, le nouveau lieu de rendez-vous des amoureux de la petite reine

Lieu de rencontre pour les amoureux du vélo

" Kring kring pourrait dire un enfant en fourchant, sourit Charles Cachelou, cofondateur du projet. Nous avons eu cette idée avec Boris en voyant le succès de ce concept à Copenhague, Paris et Amsterdam. Nous ne sommes pas un magasin au sens traditionnel du terme. Nous sommes avant tout un lieu de rencontres et de conseils pour tous les amoureux du vélo ", ajoute-t-il. Bruxelles voit en effet le nombre de cyclistes grandir en flèche. Coursiers, travailleurs et familles : ils ont tous comme point commun la volonté de choisir une alternative à la voiture, un choix plus doux et plus rapide. Et le succès est au rendez-vous : en quelques mois seulement, la page Facebook de Kring affiche déjà plus de 10.000 fans.

