Grève dans les aéroports allemands: les répercussions en Belgique

Les vols depuis et vers ces deux sites aéroportuaires sont rendus quasi impossibles, a indiqué un porte-parole des aéroports de la capitale allemande. La grève a également des répercussions en Belgique: 19 vols au total, en partance et à l'arrivée, ont été supprimés à Brussels Airport.

Quelque 194 vols sont concernés à Schönefeld et 448 à Tegel. Les vols de la Lufthansa, Air Berlin, easyJet et Ryanair sont particulièrement impactés. La grève en Allemagne a également des conséquences en Belgique: aucun vol n'est assuré depuis Brussels Airport vers Berlin et vice-versa, a indiqué Florence Muls, la porte-parole de Brussels Airport. Une vingtaine de vols sont concernés.

Le mouvement social a débuté lundi à 04h00, avec l'équipe du matin, et devrait durer jusque mercredi 05h00 au moins, a indiqué lundi le syndicat Verdi. Un préavis de grève avait été déposé dimanche matin. Vendredi, la grève du personnel au sol avait mené à l'annulation de plus de 700 vols et affecté plus de dix mille passagers. Le personnel exige une augmentation salariale.