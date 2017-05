Génération Y, qui es-tu ?

"Cette génération Y, on pourrait l'appeler aussi génération G. Pour Google !, nous dit d'emblée Sébastien Delfosse, HR et legal director au sein de ManpowerGroup Belux. Ce sont des personnes qui ont un accès à la connaissance démultiplié par rapport aux anciennes générations à leur âge, qui ne pouvaient compter grosso modo que sur l'école, les parents et le Larousse ! Tout a changé avec l'arrivée des nouvelles technologies. Cette soif de savoir est une des grandes conclusions de cette enquête. Nonante-trois pour cent d'entre eux réalisent que l'apprentissage tout au long de la vie est fondamental pour leur carrière. Cette génération est même prête à payer cette formation de sa poche. La réussite pour eux passe par cet impératif de formation." Se former, encore et encore, et non plus seulement compter pour faire carrière sur l'efficacité de l'emploi du moment, sur l'accumulation d'expérience ou sur l'importance de disposer d'un bon carnet d'adresses. Matière grise et génération Y semblent donc faire bon ménage.

