France: YouTube et Netflix vont devoir mettre la main au portefeuille

Baptisées " taxes YouTube et Netflix ", ces deux lois visent à financer la création audiovisuelle en France en prélevant directement un montant sur le chiffre d'affaires publicitaire des plateformes vidéos gratuites et payantes accessibles en France, même si le siège opérationnel de ces sociétés se situe en dehors des frontières nationales. Concrètement, les textes publiés au Journal Officiel instaurent l'obligation, pour ces plateformes, de financer la création française via un prélèvement de 2 % sur les revenus publicitaires des sites gratuits (de type YouTube) ou sur les abonnements (de type Netflix). L'ensemble des recettes sera ensuite r...