Engie connecte au réseau sa 150e éolienne de Belgique à Meerhout

Le groupe énergétique Engie a inauguré, vendredi à Meerhout (Anvers), sa 150e éolienne en Belgique, indique Engie dans un communiqué. L'entreprise dispose désormais de plus de 307 MW de capacité éolienne et plus de 621 KW de capacité verte.