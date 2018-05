Du mouvement dans le secteur de l'énergie: Lampiris rachète WinWatt, Mega reprend les clients d'Enovos

Le fournisseur d'électricité et de gaz Mega reprend le portefeuille de clients résidentiels du fournisseur Enovos en Belgique, annonce-t-il mardi. Avec près de 10.000 nouveaux clients, Mega se rapproche de son objectif fixé à 140.000 d'ici la fin de l'année.

La société, installée à Liège, continue son expansion. Fondée en 2013, elle comptait 84.000 clients fin décembre, et plus de 100.000 à l'heure actuelle. La reprise du portefeuille de clients résidentiels d'Enovos - qui va se concentrer en Belgique sur l'approvisionnement d'une clientèle professionnelle et industrielle - la rapproche encore plus de son objectif annoncé de 140.000 clients en fin d'année.

Concernant le transfert d'Enovos vers Mega, prévu pour juillet, il "se réalisera sans interruption de fourniture et sans frais pour le client", précisent les deux entreprises. "Toutes les conditions contractuelles, telles que le prix, le caractère vert et les modalités de paiement seront préservées." D'ici trois ans, Mega ambitionne de fournir quelque 300.000 clients. "La croissance visée est possible de manière organique; nous accueillons chaque jour de nouveaux clients (...) Nous pouvons néanmoins accélérer les choses à travers des acquisitions", conclut M. Corhay. La société liégeoise est d'ailleurs en train d'analyser la reprise d'autres petits fournisseurs en Belgique.

Lampiris rachète WinWatt

Lampiris, fournisseur de gaz et d'électricité, a annoncé, lundi, le rachat de WinWatt, une sociétés offrant des solutions d'installation de panneaux solaires, de stockage d'électricité et de recharge de véhicules électriques, en Belgique et au Luxembourg.

"La consommation électrique du ménage, l'installation de panneaux solaires, la recharge de véhicules électriques, le stockage individuel de l'électricité et le raccordement au réseau ont tout intérêt à être considérés de manière intégrée", explique Gaetan Mondet, directeur Retail de Lampiris. "Avec le rachat de WinWatt, nous anticipons le besoin de nos clients d'accéder à l'énergie durable de manière simple, cohérente et économique. Notre offre intégrée vise aussi à faciliter le passage au véhicule électrique". WinWatt a été créée en 2008 à Grand-Bigard. La société compte une quinzaine de collaborateurs et est spécialisée dans l'étude et l'installation de panneaux photovoltaïques, de batteries domes iques de stockage d'électricité et de bornes de recharge de véhicules électriques. La société a réalisé plus de 400 installations individuelles en 2017.