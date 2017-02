Cora, Makro ou Carrefour: l'hyper a-t-il un avenir à long terme?

Qu'ils s'appellent Cora, Makro ou Carrefour, tous sont confrontés à des défis plus ou moins similaires. Car tous exploitent ce format du " tout sous le même toit " baptisé du doux nom d'hypermarché. Bien sûr, les trois distributeurs possèdent leurs spécificités et connaissent de ce fait leurs propres difficultés. Impossible donc de les comparer. Ils n'exploitent pas le même nombre d'hypers, ils ne font pas partie de groupes de même taille, certains ont déjà bien entamé leur révolution alors que d'autres sont en pleine transformation. Il n'empêche : la crise de l'hypermarché, tous la vivent et tentent d'y apporter les réponses qu'ils estiment les plus pertinentes (lire les encadrés). Pour comprendre les turbulences que traverse l'hyper aujourd'hui et envisager des pistes pour faire évoluer ce concept, il faut se replonger dans les sixties, parler démographie, mobilité, habitudes de consommation, etc.

...