Carrefour : pourquoi la Belgique est-elle plus touchée que la France ?

C'est un véritable bain de sang social qu'a annoncé le groupe de distribution Carrefour lors du conseil d'entreprise extraordinaire qui s'est tenu en fin de semaine dernière au siège social de l'entreprise, à Evere. Sur les 11.500 collaborateurs que compte l'enseigne chez nous, 1.233 pourraient perdre leur emploi : 180 au siège et 1.053 dans les hypermarchés. Deux des 45 grands magasins du groupe fermeront leurs portes, trois seront réduits de taille et transformés en supermarchés Market, et un verra sa surface réduite tout en restant un hypermarché (alliant alimentaire et non-alimentaire). Tous les hypermarchés devraient être touchés par des pertes d'emplois liées à des projets de digitalisation et de concession d'espaces.

