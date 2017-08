Bpost rachète Bubble Post

Créée en 2013, Bubble Post est une entreprise originaire de Gand active dans 16 villes belges et néerlandaises. Ses activités sont axées sur la distribution urbaine, via notamment des vélos cargo et des véhicules frigorifiques fonctionnant au gaz naturel. La société, qui emploie 100 personnes, annonce un chiffre d'affaires de 3,6 millions en 2016.

Le montant de la transaction n'a pas été révélé.

"Notre ambition est claire, nous voulons être un acteur majeur en Belgique pour les paquets. Nous avons également pour ambition d'étendre fortement nos activités dans les chaînes logistiques durables et frigorifiques en Belgique et aux Pays-Bas. L'acquisition de Bubble Post s'inscrit parfaitement dans cette stratégie", a indiqué Koen Van Gerven, CEO de bpost, cité dans le communiqué.

Belga