Bourde de Lufthansa, qui confond Kiev et Moscou dans une publicité

Lufthansa a reconnu l'erreur lundi et présenté ses excuses. La vidéo a été retirée dimanche soir de Youtube et Facebook.

Le clip humoristique montrait deux fans allemands, censés être à Moscou, voulant refaire exactement la même chose qu'il y a quatre ans, quand l'Allemagne avait été sacrée championne du monde au Brésil: rencontrer des habitants et se balader sur la plage. Mais en arrière-fond, l'église et la rue visibles dans le clip se trouvent en réalité à Kiev.

Lufthansa a reconnu que les images avaient été tournées dans la capitale ukrainienne "pour des raisons logistiques".

Ce quiproquo intervient alors que les relations entre Kiev et Moscou sont des plus tendues, après l'annexion de la péninsule de Crimée en 2014 et sur fond de conflit dans l'est de l'Ukraine, la Russie étant accusée -ce qu'elle dément- de soutenir les séparatistes pro-russes.