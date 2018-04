Amazon pulvérise les attentes au premier trimestre

Le géant américain a plus que doublé son bénéfice net à 1,6 milliard de dollars. Ajusté de certains éléments exceptionnels et rapporté par action, la référence en Amérique du Nord, le bénéfice ressort à 3,27 dollars, pulvérisant les attentes des analystes qui tablaient sur 1,27 dollar.

Le chiffre d'affaires est aussi supérieur aux attentes, à 51 milliards de dollars, soit une hausse de 43%. Moteur du groupe, la branche "cloud", Amazon Web Services, a vu son chiffre d'affaires progresser de 48% à 5,4 milliards. Le bénéfice opérationnel de cette branche est passé quant à lui de 890 à 1,4 milliard de dollars, soit une hausse de 57%. Par comparaison, le bénéfice opérationnel de l'ensemble d'Amazon est de 1,9 milliard (+92%).

"AWS a eu l'avantage rare d'être là sept ans avant les concurrents et l'équipe n'a jamais faibli. (...) C'est pourquoi vous voyez cette remarquable accélération dans la croissance d'AWS ces deux derniers trimestres", a commenté le patron-fondateur du groupe, Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, cité dans le communiqué.

Le groupe a aussi livré des prévisions jugées positives pour le second trimestre, anticipant un chiffre d'affaires situé entre 51 et 54 milliards de dollars pour un bénéfice opérationnel situé entre 1,1 et 1,9 milliard.

Le groupe a annoncé récemment avoir dépassé les 100 millions d'abonnés à son service Prime, qui offre des livraisons gratuites et l'accès à ses services de streaming vidéo et musical, autre grosse source de revenus pour le groupe.

En conséquence, le titre prenait 6,46% à 1.1616 dollars vers 20H50 GMT dans les échanges électroniques suivant la clôture de Wall Street.