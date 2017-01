97% des patrons belges confiants dans la croissance de leur entreprise

Un peu moins de la moitié des patrons belges (44%) voient l'économie mondiale s'améliorer au cours des 12 prochains mois, contre 29% au niveau mondial. Pour 85% des patrons belges, la croissance organique sera la principale source de profit (contre 79% dans le monde), suivie de la réduction des coûts (76% contre 62%) et de la collaboration avec des entrepreneurs et des start-up (44% contre 28%).

Les principales menaces pour la croissance sont, aux yeux des patrons belges, l'incertitude géopolitique (91%), la croissance économique incertaine (85%) et la surréglementation (85%). Davantage que ses confrères étrangers, le patron belge s'inquiète de la vitesse des changements technologiques (82% contre 70% dans le monde), des cybermenaces (76% contre 61%), de l'instabilité sociale (74% contre 68%), de la volatilité des coûts énergétiques (74% contre 49%), de la pression fiscale en hausse (71% contre 68%), du comportement changeant des consommateurs (71% contre 65%), de l'incapacité à réagir face à une crise (68% contre 59%), du terrorisme (68% contre 54%) et du changement climatique et des dommages causés à l'environnement (68% contre 50%). Les patrons belges se disent également préoccupés par les questions d'infrastructure et de transport (47%).

L'étude, menée auprès de plus de 2.300 patrons dans le monde, suggère encore que les patrons belges affichent un caractère international prononcé puisque 76% d'entre eux ont travaillé un an ou plus à l'étranger dans le cadre d'une mission internationale, contre 53% des patrons interrogés à l'échelle mondiale. En outre, en Belgique, près d'un patron sur quatre (24%) est né dans son pays d'activité (contre 17% pour l'ensemble de l'Europe occidentale). "Les patrons belges combinent donc une vaste expérience internationale et un ancrage local fort", conclut PwC.