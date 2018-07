Vous voulez éviter la taxe sur les comptes-titres ? Changez de banque !

On le sait, les Belges sont passés maîtres dans l'art d'éviter les prélèvements fiscaux. La taxe annuelle de 0,15 % sur les comptes-titres - expression très pudique pour désigner le nouvel impôt sur la fortune concocté par le gouvernement Michel - fait partie de ces nouveaux impôts qu'ils digèrent plutôt mal. Pour preuve, ils s'évertuent depuis quelques mois à trouver les failles dans le dispositif fiscal. Et ils en ont trouvé plus d'une. Parmi-celles-ci, la conversion de titres dématérialisés en titre nominatifs et l'ajout de titulaires sur le compte-titres : deux techniques parfaitement légales qui permettent de se soustraire à la taxe.

