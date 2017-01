"Les banques sont conscientes de leur responsabilité sociétale"

Selon les ONG 11.11.11, Broederlijk Delen et Fairfin, des banques actives sur le marché belge ont investi près de 36 milliards de dollars (34 milliards d'euros) entre 2011 et 2016 dans des exploitations minières controversées.

Ainsi, BNP Paribas, Deutsche Bank, ING et KBC ont notamment investi dans Glencore, Goldcorp et Newmont Minig, des entreprises spécialisées dans l'extraction de métaux et régulièrement pointées du doigt par l'OCDE. Dans une réaction écrite, Febelfin souligne que les banques belges utilisent "toutes une série de critères" allant plus loin que "le simple aspect financier d'un investissement".

En outre, le consommateur belge peut faire un choix éclairé en tenant compte de la transparence des banques belges. La responsabilité sociétale des banques belges connaît plusieurs dimensions, poursuit Febelfin: approche critique, prise en compte des éventuels impacts sociaux ou environnementaux.

La plupart des banques belges expliquent sur leur site internet leur politique en matière de durabilité, selon Febelfin qui, en tant qu'organisation sectorielle, mène depuis longtemps des initiatives de sensibilisation et de dialogue autour de ces questions.