Afflux de nouveaux clients chez ING, qui bat ses objectifs

Le groupe financier a engrangé sur les trois derniers mois 400.000 nouveaux clients particuliers, ce qui porte ce nombre à 38,2 millions, explique-t-il dans un communiqué. ING a enregistré une croissance nette de 14,2 milliards d'euros de ses activités de prêts et a profité de faibles coût du risque. L'afflux net de dépôts des clients s'élève à 5,8 milliards d'euros. Bancassureur actif à travers le monde avant la crise financière de 2008, ING concentre désormais ses activités principalement sur l'Europe.

"Nous nous sommes associés à l'assureur français AXA pour créer des produits et services d'assurance personnalisés. Ensemble, nous visons à perturber le marché de l'assurance avec une plateforme numérique qui offrira une assurance complète d'une manière claire et facile", a déclaré le PDG du groupe Ralph Hamers, cité dans le communiqué.

"Notre volonté d'innover constamment et de proposer une expérience client personnalisée a contribué à une forte performance commerciale au deuxième trimestre 2018", a-t-il poursuivi. La polémique sur le salaire de M. Hamers n'a pas discréditée la banque: ING a réussi à attirer 400.000 nouveaux clients sur les trois derniers mois- comme cela était déjà le cas au premier trimestre- portant ce nombre à 38,2 millions.

En mars, la principale banque des Pays-Bas, qui avait été sauvée par des fonds publics au coeur de la crise financière de 2008, avait créé le scandale en annonçant son intention de doubler le salaire de son PDG. Après une levée de boucliers dans l'opinion publique et au sein de la classe politique, ING avait été contraint de renoncer à cette augmentation. ING, qui emploie 51.000 personnes dans plus de quarante pays, confirme sa volonté de devenir une plateforme bancaire numérique et met l'accent sur l'innovation.

Dans le cadre de sa stratégie "Think Forward", ING prévoit d'investir 800 millions d'euros d'ici 2021 dans le cadre de sa transformation numérique. Le groupe avait annoncé en octobre qu'environ 7.000 emplois seraient menacés dans les cinq prochaines années, principalement en Belgique et aux Pays-Bas, en raison d'un programme de réduction des coûts annuels d'environ 900 millions d'euros et en conséquence de la numérisation des banques.