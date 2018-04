Après Lampiris, Total va racheter Direct Energie, maison-mère de Poweo

Le géant pétrolier et gazier français a annoncé mercredi un accord pour acquérir 74,33% de Direct Energie pour environ 1,4 milliard d'euros auprès de ses principaux actionnaires. Le groupe lancera ensuite une offre publique obligatoire sur le reste des actions cotées en Bourse, au même prix de 42 euros par action. L'ensemble sera ainsi valorisé à près de 1,9 milliard.

Le conseil d'administration de Direct Energie "a approuvé à l'unanimité cette opération" et la recommandera aux actionnaires sous réserve d'une confirmation du caractère équitable de l'offre publique par un expert indépendant, indique Total dans un communiqué.

Libéralisé en 2007 pour les particuliers, le marché français de l'électricité et du gaz reste encore dominé par les anciens monopoles EDF et Engie (ex-GDF Suez). Pionnier sur ce marché, Direct Energie s'est toutefois fait un nom, occupant la troisième place en France. L'entreprise compte quelque 2,6 millions de clients.

Total, qui avait déjà racheté le belge Lampiris en 2016, s'était aussi lancé sur le marché des particuliers l'an dernier, en lançant une offre sous la marque "Total Spring". Elle comptait 500.000 clients pour un objectif à terme de trois millions. Le nouvel ensemble vise désormais plus de 6 millions de clients en France et plus d'un million de clients en Belgique à l'horizon 2022, soit deux fois plus que la base actuelle.

Filiale de Direct Energie, Poweo compte à ce jour plus de 50.000 clients dans toute la Belgique. Le nombre de clients Lampiris approche les 500.000, selon le site internet du fournisseur liégeois.

Direct Energie ambitionnait d'atteindre quelque 400.000 clients en Belgique. La société s'était d'ailleurs positionnée pour le rachat de Lampiris.

Direct Energie avait aussi développé sa propre production d'électricité, avec des centrales à gaz mais aussi des capacités renouvelables depuis le rachat de la société spécialisée Quadran. Une nouvelle centrale à gaz de 400 mégawatts (MW) est d'ailleurs prévue en Bretagne, à Landivisiau, tandis que ses futurs projets d'électricité renouvelable atteignent 2 gigawatts (GW) en France.

En Belgique, Direct Energie a mis la main fin 2016 sur la centrale turbine gaz-vapeur (TGV) de Marcinelle Energie (400 MW), à Charleroi, rachetée à Enel pour 36,5 millions d'euros. Le PDG du groupe Direct Energie, Xavier Caïtucoli, avait alors qualifié la centrale marcinelloise à cycle combiné de centrale parmi les plus performantes en Belgique.

Concrètement, à l'issue du processus de rapprochement entre Total et Direct Energie, il n'y aura plus "qu'une seule marque", qui reste encore à définir. Quant à la direction, elle restera en place autour du PDG et cofondateur, Xavier Caïtucoli. "Il y a encore la moitié des gens qui ne savent pas que l'on peut changer de fournisseur, donc il y a un potentiel de croissance considérable", a-t-il souligné, interrogé par l'AFP. "Si vous ajoutez à cela les questions qui sont posées autour des tarifs réglementés, ma conviction est que les parts de marché vont se redistribuer dans les années qui viennent et le troisième acteur français aura son mot à dire", a assuré Xavier Caïtucoli.