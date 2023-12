Hauts sommets et vallées profondes: L’exploration de la Cappadoce

Party style

La Cappadoce est nichée au cœur de la Turquie, au sud de la capitale Ankara. La région est connue pour ses formations rocheuses sensationnelles, ses anciennes cités souterraines, ses vols en montgolfière époustouflants et, bien sûr, la vallée de l’amour.

TEXTE / Veerle Symoens

PHOTOS / Veerle Symoens et GoTürkiye

Vol en montgolfière au lever du soleil

« Regardez ! On dirait des bougies géantes qui s’élèvent entre les rochers ! » Il est cinq heures et demie du matin, nous roulons dans l’obscurité à travers la campagne vallonnée au cœur de la Cappadoce. Au loin, de grandes montgolfières s’illuminent et se préparent au décollage. Chaque fois qu’une flamme s’élève, c’est un spectacle magique de lumière qui se joue dans la pénombre. Alors que la brume matinale se retire lentement, nous prenons place dans la nacelle d’une montgolfière et décollons.

Les premiers habitants de la Cappadoce ont même ciselé des caves à vin, des temples et des boutiques dans les rochers.

Progressivement, le ciel se colore de bleu et nous surplombons bientôt des formations rocheuses uniques qui se déploient comme un paysage sculptural autour de nous. Le silence n’est rompu que par le ronronnement des brûleurs et par les quelques plaisanteries et explications de notre pilote. Un vol en montgolfière est l’expérience ultime pour découvrir la beauté féerique de la ­Cappadoce. Cependant, les départs étant strictement réglementés en raison du vent, l’excursion est toujours confirmée à la dernière minute. Mais lorsque les conditions sont réunies, ce sont des dizaines de montgolfières géantes qui décollent au lever du soleil à Göreme : il y en avait environ 170 quand nous étions dans les airs. Vous profitez ainsi non seulement d’une vue ­imprenable sur la vallée rocheuse, mais ­aussi du spectacle offert par toutes les montgolfières colorées qui la surplombent.

Découverte du paysage rocheux à cheval

Cappadoce signifiant « le pays des beaux chevaux », explorer la région à cheval était une évidence. La guide Zia m’attribue ­Caramel, une belle grande jument alezane. C’est sans doute la façon la plus originale de découvrir de près les formations rocheuses intrigantes. Ambiance Lucky Luke garantie ! La fin de l’après-midi est également somptueuse, car la lumière du soleil s’adoucit et baigne les rochers d’une magnifique lumière dorée. Un peu plus loin, nous apercevons des jeeps qui se frayent un chemin dans la vallée en dehors des sentiers battus. Une alternative audacieuse si vous préférez tenir le ­volant plutôt que de prendre les rênes.

Vallée aux cheminées de fées

En dépit des merveilleuses références aux cheminées de fées, je vois surtout dans les longues formations rocheuses une immense forêt de formes phalliques en pierre. Dans l’une des nombreuses vallées avoisinantes, j’aperçois d’étroits rochers individuels d’une trentaine de mètres de haut, au sommet pointu et parfois arrondi. « C’est moi ou… », m’étonne-je à voix haute. Notre guide sourit : « Non. C’est à ces roches que la vallée de l’amour doit son nom, même si certains préfèrent l’appellation aseptisée de ‘cheminées de fées’. » Sur le site archéologique de Paşabağı, elles ressemblent plutôt à de gros champignons géants. Je n’aurais jamais pensé que les pierres pouvaient encore ­susciter un tel étonnement.



Ville souterraine

« À partir de maintenant, il n’y a plus de retour en arrière. Le seul moyen de continuer à explorer la ville souterraine ET d’en sortir est de continuer à avancer. Nous allons descendre jusqu’à 30 mètres », annonce le guide Harun alors que nous sommes déjà descendus deux étages plus bas dans la pénombre. Serais-je ­finalement légèrement claustrophobique ?Kaymakli et Derinkuyu sont deux des villes souterraines les plus fascinantes. Ce paysage particulier a été modelé par la nature, mais aussi par l’Homme. Entre le huitième et le ­septième siècle avant J.-C., les habitants de la Cappadoce se sont creusé un chemin dans la roche et se sont enfoncés de plus en plus profondément dans la terre, pour échapper aux invasions et aux catastrophes naturelles. En plus de creuser des chambres souterraines et des habitations pour s’abriter, ils ont également taillé des caves à vin, des temples et des magasins dans la roche. Toutes ces pièces sont reliées par des couloirs souterrains ­particulièrement étroits et bas par endroits, nous obligeant parfois à nous accroupir. Un ­véritable défi pour qui se sent vite à l’étroit.

Musée à ciel ouvert de Göreme

Le musée à ciel ouvert de Göreme est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. On y ­découvre des monastères et des églises ­paléochrétiens, creusés dans la roche et ­décorés de fresques magnifiquement conservées, inspirées de différents Saints. Le décor et les pigments de couleur naturels des fresques sont stupéfiants. Une autre étape indispensable de la visite ? Le château d’Ortahisar. Cette structure a également été creusée dans la roche, mais elle s’élève à des dizaines de mètres au-dessus des maisons environnantes. Le château est l’un des premiers bâtiments à étages au monde, ce qui renforce son caractère unique.



Cuisine turque

« Mangez et buvez avec vos amis, mais ne faites pas d’affaires avec eux », dit un proverbe turc. Business ou pas, en Cappadoce, la cuisine locale est incontournable. Essayez des spécialités telles que les nevşehir mantisı (raviolis turcs), la longue pizza traditionnelle, la sehriye corbasi (soupe de vermicelles), les feuilles de vigne ­farcies et le testi kebab (viande de kebab tendre, cuite pendant plusieurs heures dans une ­marmite en terre cuite). Vous n’arrivez pas à choisir ? Dans ce cas, commencez par un mezze combinant différents plats. Nous avons dégusté de délicieux plats dans l’élégant restaurant ­Millocal, avec une vue sur les vallées de Göreme et de Pidgin, dans le salon de Meral Sultan à Avanos, sur le toit-terrasse de Ziggy à Urgüp et un mélange de spécialités turques traditionnelles chez Bala Per à Çavuşin.

Dégustation de vins

L’Emir est le cépage blanc juteux de la Cappadoce. Il est planté sur un sol volcanique et pousse très bas. Si les vins turcs ne sont pas très connus, c’est principalement parce que leur publicité n’est pas autorisée dans le pays. Dommage, car la région produit d’excellents vins secs. Envie d’en découvrir quelques-uns ? Réservez une ­dégustation au domaine viticole Gülor à Ürgüp.

Imagination Valley

« Do you see the camel? » Notre guide tape avec enthousiasme sur la vitre alors que nous approchons de la vallée de Devrent, également appelée Imagination Valley. On dirait un musée à ciel ouvert d’étranges formations rocheuses ressemblant à un chameau, un couple, un poisson pendu à une canne à pêche, etc. Une description un peu enfantine, mais les rochers de cette vallée, pouvant atteindre jusqu’à 30 mètres de haut, sont extrêmement imposants. En outre, la vue est une fois encore époustouflante. Les roches présentent des teintes blanches, verdâtres et jaune-orange, créées par les différents minéraux qu’elles contiennent. Une promenade à travers les rochers sculpturaux est une source instantanée d’inspiration. Ces rochers et ces ­panoramas ne cessent d’émerveiller.