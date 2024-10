Thomas Briels est un athlète olympique, joueur de hockey et entrepreneur sportif. Lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2020, Briels a remporté l’or. Aujourd’hui, il vit à Anvers avec sa compagne et sa fille.

Une petite fille curieuse s’approche de nous dans l’authentique cage d’escalier de l’appartement où Thomas Briels vit avec sa compagne Charlotte et leur petite fille Louca. Son père suit avec un large sourire et nous lance un chaleureux « entrez ». L’appartement appartient à Charlotte. Thomas et sa famille vivent ici « jusqu’à ce que les rénovations de leur maison à Anvers soient terminées ». Sa tenue – un sweat à capuche gris, un pantalon bleu foncé confortable et une paire de pantoufles usées – le trahit déjà : Thomas aime la simplicité. « Je me soucie peu des choses matérielles. En fait, je trouve surtout du plaisir à jeter des choses. On accumule tellement de choses dans une vie. Le désencombrement me donne l’impression de faire table rase du passé. Il apporte la paix mentale ».

Jeune père, entrepreneur et sportif de haut niveau, les moments de repos dans sa vie sont très limités, car depuis qu’il a quitté l’équipe nationale après avoir décroché médaille d’or de Tokyo en 2021, il ne chôme pas. « J’ai récemment lu un livre sur les généralistes créatifs. Je me retrouve dans cette description, et je la vois aussi autour de moi. Peu de personnes de ma génération se cantonnent à une seule chose. J’ai été joueur de hockey toute ma vie. Il est étrange de faire autre chose. Depuis que j’ai quitté l’équipe nationale après les Jeux olympiques de 2021, j’ai commencé à élargir mes horizons. Je veux partager mes connaissances sur le sport avec les autres. L’une des façons dont je le fais aujourd’hui est par le biais de ma plateforme vidéo en ligne LEAD Field Hockey où je partage mes expériences pour éduquer les formateurs et les entraîneurs. Je donne également des conférences pour des organisations sur la dynamique d’équipe, et je joue toujours au hockey au plus haut niveau en Belgique. »

« Un livre d’histoire vous permet d’avoir les deux pieds sur terre »

Thomas et sa fille Louca

« La majeure partie de mon budget est consacrée à notre nouvelle maison au Boekenbergpark à Anvers, à ma famille et aux voyages. Pour ce qui est de la maison, ma compagne a carte blanche. Charlotte a bon goût, je fais donc entièrement confiance à ses choix. Je ne rêve pas de certains classiques du design. Je veux un poêle pour le confort, un fauteuil pour lire et une baignoire. Ce sont là mes trois seules exigences pour la nouvelle maison. Pour le reste, Charlotte peut décider. Je préfère investir dans les souvenirs. Je ne suis absolument pas économe lorsqu’il s’agit des vacances. Par exemple, je suis déjà en train de chercher des vols pour emmener Charlotte et Louca rendre visite à ma mère au Portugal. Elle s’y est installée après sa retraite. J’aime aussi dépenser de l’argent pour les sports d’hiver. Ce sont des vacances coûteuses, mais à la montagne, tous les soucis s’envolent. »

Livre d’histoire et archives des années septante

« Pendant la pandémie, j’ai commencé une collection de disques. J’aime acheter des disques, de préférence d’artistes des années ’70. Lors du confinement, j’étais célibataire et j’aimais écouter des disques et lire des livres. Maintenant que Louca est là, je ne le fais pratiquement plus. Les livres, en revanche, je peux continuer à les acheter. Je ne lis pas de romans, seulement des ouvrages documentaires, de préférence sur l’histoire. « Antwerp » de Michael Pye est l’un de mes préférés. On reconnaît les différentes rues, on découvre comment les gens vivaient ici. J’ai également beaucoup apprécié « La femme sauvage » de Jeroen Olyslaegers, « Humanité. Une histoire optimiste » de Rutger Bregman et « Courage is Calling » de Ryan Holiday. L’histoire me fascine énormément car elle met tout en perspective. Un livre d’histoire vous ramène les pieds sur terre. Nous nous plaignons tous et c’est compréhensible car nous vivons une époque difficile, mais en même temps, l’homme n’a jamais eu autant de confort qu’aujourd’hui. Nous devons en prendre conscience. »

La collection de disques a vu le jour pendant le confinement

Dans la bibliothèque : surtout des livres de non-fiction et d’histoire

Pantalon du Japon et art d’Anvers

« Je n’achète de nouveaux vêtements que lorsque les anciens commencent à s’user. Lorsque je fais du shopping, j’opte pour les marques habituelles comme COS ou Arket. Pour moi, le confort prime. Je ne porterai plus jamais de denim, cela ne me va pas. Ma petite amie m’a récemment offert un t-shirt de la marque anversoise 17Vintage et deux pantalons japonais de la marque Jishinman. Ils sont amples, larges et fabriqués dans un tissu léger. Bien que je n’aie pas grand-chose à voir avec la mode, j’ai créé une marque de vêtements avec mon frère et un ami pendant le confinement. Sous le nom de 2Mille, nous avons vendu des t-shirts, des chaussettes et des pull-overs qui soutient les entrepreneurs locaux. Finalement, nous avons manqué de temps pour notre marque et elle a été rachetée. Aujourd’hui, 2Mille est vendue dans plusieurs magasins. J’en suis fier. »

Thomas préfère des pantalons doux comme ceux de Jishinman

L’appartement rénové de Thomas et Charlotte est confortable, avec de grandes baies vitrées et des pièces inondées de lumière. Le blanc, le beige et le vert prédominent. Autour de la table en bois se trouvent des chaises d’écolier classiques et, dans les coins, des plantes qui montent presque jusqu’au plafond.

Un grand tableau constitue l’élément phare de l’appartement. « C’est l’œuvre d’un ami, Diego Boonen. Je voulais vraiment cette œuvre, mais il l’avait en fait réalisée pour sa mère. Lorsqu’il m’a appelé pour me dire qu’elle était trop grande pour être accrochée chez elle et qu’elle était à vendre, je n’ai pas hésité une seule seconde. Peu de temps après, il a commencé à exposer ses œuvres. Je suis content de l’avoir repéré à ses débuts, car aujourd’hui ses œuvres coûtent plus cher (rires) »

PAR Kristin Stoffels IMAGES Charlotte Van Noten

Thomas Briels (37 ans) Joueur de hockey belge, conférencier et entrepreneur A une fille, Louca (1 an) Il a joué avec les Red Lions, avec lesquels il a remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. Aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, l’équipe a remporté l’or Il a pris sa retraite en tant qu’international en septembre 2021. Aujourd’hui, il joue pour Braxgata à Boom A lancé la plateforme LEAD Field Hockey pour partager des connaissances sur le hockey Encadrement des organisations en matière de travail d’équipe

En savoir plus