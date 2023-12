Les 10 commandements de la fête: Les nouvelles règles de l’étiquette pour les fêtes

La table des fêtes de l’année 2023 est un champ de mines. Les différences intergénérationnelles, l’étiquette désuète, les nouvelles normes éthiques, les malentendus sur le code vestimentaire et même le menu peuvent ouvrir les hostilités. Il est grand temps de faire souffler un vent nouveau sur les conventions.

TEXTE / Evelien Rutten ILLUSTRATION / Gorgeous Georges Studio

Abstraction faite du profond écart de revenus entre les classes, du statut précaire des femmes et de l’absence totale de sécurité sociale, Downton Abbey reste une agréable série télévisée à regarder pour s’évader. Chaque saison est marquée par une fête époustouflante, que le personnel et les résidents du manoir préparent et peaufinent durant plusieurs ­semaines. Ce qui est particulièrement frappant, c’est que chaque évènement semble se jouer selon un script tacite, de la simple tasse de thé au dîner de Noël exubérant. Le personnel, l’hôte, l’hôtesse, les invités, tout le monde sait exactement ce qui va se passer, comment s’habiller, quels plats seront servis à quel ­moment et si un cadeau est de rigueur ou non. Pas d’incertitudes, pas d’ambiguïté.

Toutefois, quelques décennies plus tard, ces codes de conduite gravés dans la pierre se sont effrités et érodés. Nous vivons dans une époque totalement différente, où chaque génération applique ses principes de vie. Jamais les mœurs sociaux n’ont été aussi éloignés qu’aujourd’hui. Des divergences qui créent des tensions, en particulier au moment où toutes les générations se retrouvent autour de la table : les fêtes de fin d’année. Le pater familias de 77 ans regarde avec envie les tranches de ­chevreuil rôties présentées sur un plateau d’argent, tandis que sa petite-fille de 28 ans est agacée parce qu’il n’y a pas d’alternative végé­talienne. La quinquagénaire tante Catherine, impeccablement maquillée et habillée dans un ensemble Dior, espère avoir une conversation palpitante sur le pilates, tandis que Mathieu, 17 ans, porte un jean Big Boy taille basse et n’a pas l’intention de retirer ses Airpods. ­Comment mettre tous les convives d’accord ? En suivant de nouvelles règles, désormais ­transgénérationnelles et adaptées aux besoins et aux habitudes de notre époque.

1 Envoyez une invitation analogique

Une invitation papier, de préférence écrite à la main, envoyée par la poste a un statut ­particulier. Une invitation physique ne peut être ignorée et est beaucoup plus convaincante qu’un message dactylographié et envoyé à la hâte. Les invitations papier sont d’une ­élégance intemporelle. À 25 ou à 52 ans, ­personne n’est insensible à une vraie lettre.



2 Choisissez un codevestimentaire autour d’une ambiance

Vous souhaitez imposer un code vestimentaire ? Évitez les descriptions vagues comme « tenue de ville » ou « casual », qui sont une source de stress pour les invités. Faites preuve de plus d’originalité en choisissant une ambiance plutôt qu’un code vestimentaire strict. Quelques idées inventives : amitié au coin du feu avec son chien et un whisky, cocktails raffinés sur un air de Roxy Music ou Fred Astaire et Billie Eilish aux platines avec des disques vinyles.

3 Arrivez à l’heure. Mais pas trop

Vos hôtes vous attendent à 19 heures ? C’est qu’ils feront encore la chasse aux dernières poussières jusqu’à 18h58. Présentez-vous donc entre 19h01 et 19h15. Au-delà, c’est impoli.

4 Une petite attention ? Oui, mais personnalisée

La politesse ne se démode jamais. Prévoyez donc une petite attention pour votre hôte. Ne vous arrêtez pas à une station-service le soir même pour acheter un triste bouquet de fleurs. Tenez compte de la personnalité, des goûts et des intérêts de votre hôte. Offrez à l’amateur de vin une bouteille de vin de son année de naissance, au gourmand une boîte de chocolat et à l’accro au bien-être un gommage minéral aux huiles essentielles.

5 Ne sous-estimez pas ­l’apéritif

Aujourd’hui, qui dit apéritif, dit boissons triées sur le volet. Proposez à vos invités une sélection exclusive avec du gin de marque, une ­vodka et/ou un whisky single malt de haute qualité, un élégant apéritif sans alcool (essayez la nouvelle marque belge Opius), un tonique artisanal ou une ginger beer et une bière apéritive, comme une vieille Geuze de 3 Fonteinen.

6 Dressez une table ­empreinte de sérénité

Cela fait 20 ans que vous dressez votre table à l’identique ? Un changement s’impose. Optez pour la sérénité. Une esthétique qui transcende les générations ne se veut pas ostensiblement éclectique. Choisissez un style uniforme. ­Utilisez par exemple des éléments organiques naturels. Une table en bois, des assiettes en céramique, des serviettes en lin épais, des tons terreux et des fleurs sauvages et/ou des branches.

7 Laissez les choses se faire

Si vous avez un master en psychologie et de ­solides compétences en relations humaines, vous pourriez envisager de placer des étiquettes nominatives sur la table. Mais ne vous offusquez pas si la moitié de vos invités commencent à les déplacer presque instantanément. Laissez-les faire. Il n’y a rien de plus désagréable que de devoir passer toute une soirée à discuter avec quelqu’un avec qui l’on n’a rien en commun, si ce n’est l’appartenance à la race humaine. Mais quoi qu’il en soit, n’essayez pas d’alterner les hommes et les femmes à table. Le genre n’est plus une constante en 2023.

8 Le buffet, la valeur sûre

Aujourd’hui, il n’y a pas deux personnes qui mangent la même chose, notamment pour des raisons diététiques, des préférences religieuses ou des considérations éthiques. Qui souhaite ­satisfaire tous ses convives se doit donc de ­proposer un menu qui ne contrarie personne. À moins d’avoir la certitude qu’ils aiment tous la même chose, il convient de leur demander ­individuellement et à l’avance s’ils ont des allergies ou des préférences alimentaires. Ces préférences vous donnent le tournis ? Vous comptez parmi vos convives une personne végétalienne, une qui ne mange pas de glucides, l’une ou l’autre qui est intolérante au gluten ou au ­lactose, une qui est végétarienne, une qui est pescitarienne, quelqu’un qui ne mange que ­casher ou halal et une poignée de mangeurs difficiles tout court ? Dans ce cas, épargnez-vous une vague de mécontentement en prévoyant un buffet. Dressez une élégante table à part et présentez-y différents plats qui répondent à toutes les exigences gastronomiques de la tablée.

9 Mentionnez vos sources

Quel que soit le nombre de plats que vous ­servez, optez pour des produits de qualité. En 2024, nous voulons aussi connaître l’origine de tous les ingrédients qui composent nos assiettes. Veillez donc à mettre sur la table un menu avec des explications. Ne dites pas « steak » mais « Porterhouse Oedslach de Dierendonck ». Ne dites pas « huîtres » mais « dégustation d’huîtres avec des Oysri irlandaises, des plates de Zélande et des Gillardeau françaises ».

10 Quand c’est fini, c’est fini

Tout le monde a bu son café ? Les verres de ­cognac sont vides ? L’hôte bâille ? Lisez entre les lignes. Il est temps de rentrer chez vous.