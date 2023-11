Best dressed: Le style de Paris Jackson

TEXTE / Elspeth Jenkins PHOTO / Darren Gerrish

Qui est Paris Jackson ?

Paris Jackson est née à Beverly Hills en 1998, deuxième enfant de l’artiste pop Michael Jackson et de Debbie Rowe. Elle est mannequin, actrice et activiste. Paris a fait ses débuts ­d’actrice dans la série télévisée Star en 2017 et est apparue dans le film Gringo en 2020. Elle a également tâté de la musique pendant un certain temps, se produisant en tant que chanteuse et auteur-compositeur avec son groupe The Soundflowers. Grâce à son vaste réseau et à sa plateforme, l’actrice attire l’attention sur des questions telles que la sensibilisation à la santé mentale et l’environnement. Elle se distingue non seulement par son nom de famille, mais aussi par son franc-parler et sa collection de tatouages et de piercings.

Les Risques

Paris est connue pour son style décontracté, aux influences bohèmes. Elle ne dédaigne pas non plus le look rock-chick : beaucoup de cuir, des chemises de groupes, des clous, des robes courtes. Combiné aux tatouages et aux ­piercings, ce look peut devenir très cliché.

Tout le monde n’a pas envie d’avoir l’air de ­sortir tout droit d’un bus de tournée. C’est pourquoi la tendance Quiet Luxury est le look idéal pour Jackson : des manteaux d’hiver classiques, des robes camel, un sac à main habillé, une paire de talons exclusive. Des basiques ­élégants et personnalisés qui sont aussi intemporels que leur description le suggère. Elle a également un penchant pour le vintage, ce qui rend le look encore plus intéressant, car rien n’est plus élégant qu’un pull vintage en cachemire ou un manteau d’hiver camel.

Success

Paris Jackson est ici l’exemple parfait du Quiet Luxury : élégance, qualité et pas de logos ­tape-à-l’œil. Vous avez une garde-robe Quiet Luxury pour la vie, car ce sont des pièces que vous pouvez porter pour toujours. Avec sa robe trench courte et sa veste à carreaux, Paris répond parfaitement à ces critères.