Best dressed: Hunter Schafer inspire

Qui est Hunter Schafer ?

Actrice, activiste et égérie de Prada : le CV de Hunter Schafer est aussi fantastique que son interprétation dans Euphoria. Sans parler de ses choix stylistiques emblématiques, tant à l’écran qu’en dehors. La star a vu le jour en 1998 et a grandi dans le New Jersey. Outre son rôle d’actrice et son statut d’icône de la mode, elle est également connue pour ses contributions à la communauté LGBTQ+. Son style unique et l’expression de sa sexualité font d’elle une voix importante de sa génération. Schafer a percé en 2019 avec le rôle de Jules Vaughn dans la série Euphoria de Netflix. Elle y joue le rôle d’une adolescente transgenre confrontée à des problèmes d’identité, de sexualité et d’addiction dans son cercle d’amis. L’ouverture d’esprit de Hunter Schafer sur sa propre expérience en tant que femme ­transgenre est une source d’inspiration pour beaucoup et contribue au dialogue social sur l’inclusion, l’acceptation et l’égalité.

LONDON, ENGLAND – NOVEMBER 09: Hunter Schafer attends the World Premiere of « The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes » at the BFI IMAX Waterloo on November 09, 2023 in London, England. (Photo by Jeff Spicer/Getty Images for Lionsgate UK) © Getty Images for Lionsgate UK

Les risques

Euphoria a créé à elle seule un retour à la mode des années 2000. Schafer a même été propulsée sur les podiums en tant que mannequin et est devenue égérie de la campagne ­Prada au printemps 2022. Elle montre qu’elle a beaucoup de cartes dans sa manche question style. Il serait facile de rester fidèle au style de la série (lire : de sa génération), mais Schafer, 24 ans, fait souvent des choix étonnamment matures dans son style vestimentaire.



Le succès

Schafer aime montrer sa féminité dans ses choix en matière de style. Il en va de même de son look du tapis rouge. Dans cette tenue, elle ressemble à un cadeau rayonnant. L’or a toujours un côté festif et les détails noirs ajoutent une note de nostalgie à un look très distingué. Dans ce total-look Prada, on reconnaît également le style maison Raf Simons : la ceinture de la jupe ressemble à un caleçon et apporte une touche cool et jeune au look.

TEXTE / Elspeth Jenkins

PHOTO / Getty Images for Lionsgate UK