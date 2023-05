Même le vin se numérise

La numérisation a changé beaucoup de choses, même dans le monde du vin. Boutiques en ligne, moteurs de recherche dédiés aux vins, classements en ligne, profils œnologiques numériques et même séances de dégustation en ligne… Et bientôt… le sommelier numérique?

Tout ce que le numérique a apporté à l’économie s’est répercuté sur le secteur du vin. L’amateur de vin n’a plus besoin d’avoir toute une bibliothèque de guides œnologiques . Tapez dans Google le nom du vin que vous déboucherez ce soir pour trouver tout ce que vous souhaitez savoir à son sujet.

PLATEFORMES DE VIN EN LIGNE

Les deux apps et sites web (gratuits) sur le thème du vin les plus consultés sont wine-searcher.com et vivino.com. Wine-searcher.com, avec ses bureaux en Grande-Bretagne et en Nouvelle-Zélande, a été créé en 1999. Le site web était décrit comme étant «your go-to resource for everything in wine and spirits – wherever you are in the world». Introduisez le nom d’un vin et wine-searcher.com vous donnera les informations sur son origine, les cépages, le vigneron, le domaine viticole, le style du vin, les notes de dégustation et les notations, la qualité des différents millésimes, le prix, les importateurs, les magasins où l’acheter, les accords mets-vins, etc. Chaque année, 240 millions de recherches sont effectuées par plus de 5 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Déguster le vin avec un casque VR n’est pas encore possible, mais qui sait ce que l’avenir nous réserve?

Vivino.com a été fondé 11 ans plus tard au Danemark et est aujourd’hui basé à San Francisco. L’ambition était de faire mieux que wine-searcher.com. Le moteur de recherche annonce tout simplement «Search any wine»: saisissez le nom de n’importe quel vin et nous vous dirons tout sur celui-ci. L’app permet de scanner l’étiquette d’un vin dans un magasin et d’obtenir instantanément des informations à son propos. Il y aurait déjà 60 millions d’utilisateurs réguliers. Pour ce qui est de la vente, vivino.com va beaucoup plus loin que wine-searcher.com. Ce dernier localise uniquement les cavistes et importateurs les plus proches, tandis que vivino.com propose une possibilité d’achat en ligne. Ce qui nous amène à la deuxième grande révolution induite par la numérisation: l’e-commerce du vin.

E-CAVISTE

La plupart des importateurs et des cavistes disposent aujourd’hui de leur boutique en ligne vous permettant de vous faire livrer votre vin (gratuitement ou moyennant paiement). Vous pouvez donc même vous adresser aux cavistes étrangers. De nombreux webshops analysent aussi, sur la base de votre comportement d’achat, votre «profil œnologique» et vous suggèrent d’autres vins correspondant à ce profil. Ce qui facilite la découverte d’autres vins.

La dernière nouveauté est qu’il est désormais possible d’acheter du vin avec des cryptomonnaies. Le premier négociant en vin à les accepter était BTC Wine, basé à Bordeaux. Mais cela va encore plus loin: sur des plateformes comme winechain.co, blockbar.com et wiv.io, les domaines viticoles peuvent désormais vendre leurs vins directement à des clients privés par le biais de cryptos et de NFT

VENTES AUX ENCHÈRES EN LIGNE

Vous souhaitez vendre l’un des trésors de votre cave à vin? Par le passé, il fallait se rendre dans une salle de vente aux enchères pour cela. Mais grâce à Internet, c’est aujourd’hui plus facile. Idealwine.com a été fondé en 2000 par trois Français amateurs de vin qui travaillaient à la Bourse de Paris. Ils ont décidé de créer une plateforme numérique mondiale de bourse pour les vins. Aujourd’hui, elle est le leader mondial des ventes aux enchères en ligne et des ventes directes, réalisant pas moins de 400 000 transactions par an et c’est aussi un site web étonnamment complet, qui indique le prix d’adjudication de pratiquement tous les vins susceptibles d’être vendus aux enchères dans le monde. Vous possédez un millésime précieux? Consultez directement sa valeur actuelle sur idealwine.com et, si vous le souhaitez, vous pourrez le vendre aux enchères ou à des amateurs dans soixante pays.

COURS D’ŒNOLOGIE EN LIGNE

Envie d’en savoir plus sur le vin? Vous trouverez de nombreux cours d’œnologie en ligne sur YouTube. Ceux de Jancis Robinson, critique de vin britannique et auteur de l’ouvrage de référence The Oxford Companion to Wine sont d’excellente qualité, bien structurés et very British. Wine’s Cool Wine School est une initiative expliquant les bases de l’œnologie en plusieurs leçons. Il y a également plusieurs chaînes YouTube pour amateurs de vin, auxquelles s’abonner gratuitement: Wine Folly, Wine Spectator, James Suckling TV, Wine and Spirit Education Trust, Wine Enthusiast, Wine Pages TV.

DÉGUSTATION EN LIGNE

Jusqu’à présent, il n’est pas possible de se servir un verre de vin et de le déguster par voie numérique. Pourtant, des dégustations sont organisées en ligne. Jadis, les domaines viticoles invitaient les journalistes de différents pays à venir sur place pour le lancement d’un nouveau vin. Aujourd’hui, le vin est envoyé aux journalistes et on leur donne un rendez-vous sur Zoom pour le déguster en même temps que d’autres journalistes et échanger ainsi leurs impressions.

VOTRE SOMMELIER NUMÉRIQUE

Le sommelier flamand Steve Bette compose la carte des vins de restaurants n’ayant pas les moyens de s’offrir les services d’un sommelier à temps plein. Par ailleurs, il a créé une app pour les restaurants: James se présente comme un sommelier numérique. Bette encode leur sélection de vins et leurs descriptions dans une base de données. Les clients du restaurant peuvent alors les consulter sur iPad. L’app leur indique les meilleurs accords mets-vins pour chaque plat. James suggère un ou plusieurs vins pour le plat sélectionné. «Si nous parvenons à tout mettre au point, je pense que James remplacera la carte des vins sur papier», affirme Steve Bette.

Xavier Verellen, ancien directeur commercial dans le secteur des médias, commercialise même un sommelier personnel pour tous les amateurs de vin. QelviQ est à l’origine un refroidisseur numérique qui recherche la température de service idéale d’un vin à partir de son étiquette, puis amène et maintient le vin à cette température.

«J’ai résolu un gros problème dans le monde du vin», explique Verellen. «Contrairement aux producteurs de bière et de café, des centaines de milliers de domaines viticoles dans le monde ne sont pas en mesure de garantir que leur vin, qui a demandé tant d’efforts, soit servi à la température idéale. C’est ce qu’offre QelviQ.»

QelviQ s’est ensuite enrichi d’une app permettant de gérer son stock de vin et de choisir le plat idéal pour chaque vin, ainsi que d’un service de sommellerie qui répond à toutes vos questions 24 heures sur 24.

ET LE MÉTAVERS POUR LE VIN

Prenons l’exemple de secondwinery.com, fondé l’année dernière à Londres par une équipe d’experts en vin. Sur cette plateforme, vous explorerez les meilleurs domaines viticoles du monde en 3D (même avec un casque VR) et découvrirez tout sur la fabrication du vin. «Tellement réel que l’on sent le parfum du vin», c’est la promesse du site web. Déguster le vin n’est pas encore possible, mais qui sait ce que l’avenir numérique nous réserve?