Down by the river: croisière fluviale dans le sud de la France

Embarquez à bord d’une croisière fluviale sur le Rhône méridional. Laissez-vous bercer par le doux remous de l’eau et contemplez les somptueux paysages qui défilent, savourez à la fois la volupté et la tranquillité de la vie à bord et la magie des citytrips. Heureux comme Dieu en France? Il a dû partir en croisière.

Notre voyage commence à Lyon, une ville magnifique qui vaut évidemment le détour, mais nous sommes trop impatients de découvrir notre bateau et donc pressés de passer le check-in de nous installer dans notre cabine et de profiter de la vie à bord. Dans le salon Panorama du navire, le directeur de croisière souhaite la bienvenue à tous les passagers ; un bref point d’information qui se prolonge par un apéritif. Tout pour nous plaire. Nous trinquons et nous nous dirigeons vers l’avant du pont, coupe de champagne à la main. Le vent se lève doucement et nous quittons Lyon en passant sous les ponts de la ville. Les vacances ont commencé. Après un dîner exquis au restaurant Riverside, à bord du bateau, nous nous rendons sur le pont supérieur. La ville est loin derrière nous. Nous traversons une nature luxuriante, baignée dans une lueur vespérale dorée. Au chant des grillons, nous admirons le reflet romantique des arbres dans l’eau.

Des paysages ondoyants Une croisière fluviale, c’est avant tout glisser le long d’une verdure apaisante © National

le vignoble du Pape

Le lendemain, nous nous arrêtons dans un coin tranquille près de Châteauneuf-du-Pape: un charmant petit village entouré de paysages vallonnés et verdoyants. Au 14e siècle, le pape y a fait construire un château bordé de vastes vignobles, dont il fit son lieu de villégiature. La région est aujourd’hui célèbre dans le monde entier pour ses excellents vins rouges. Ceux-ci sont issus de treize cépages dont les principaux sont le grenache, la syrah et le mourvèdre. Le secret des vins de Châteauneuf-du-Pape? Son sol, composé d’argile et de galets roulés. Ils absorbent la chaleur pendant la journée pour la restituer aux ceps de vigne pendant la nuit. Participez à une dégustation de vins pour découvrir la charpente robuste, la richesse et la profondeur de tous ces arômes.

Comme Van Gogh à Arles La base historique du peintre regorge de recoins pittoresques, de places et de restaurants © National

Vestiges romains

Envie d’une excursion au Pont du Gard? Rendez-vous au bateau après le lunch. Vous préférez vous prélasser sur le pont? C’est possible aussi. Car le bateau glissera tranquillement jusqu’à Avignon où tout le monde se retrouvera dans la soirée. Le Pont du Gard est un impressionnant aqueduc romain. Ses arches imposantes et sa construction en pierre en font une remarquable prouesse d’architecture et d’ingénierie. Cet aqueduc a été construit au 1er siècle pour acheminer l’eau des sources des environs d’Uzès jusqu’à Nîmes, sur une distance d’environ cinquante kilomètres. Le Pont du Gard s’élève sur une hauteur de 49 mètres et se compose de trois niveaux, dont le plus haut s’étend sur une longueur de 275 mètres. Autant dire que c’est impressionnant. Les collines boisées environnantes et le Gard qui coule en contrebas vous plongent instantanément dans une ambiance de vacances. Quel plaisir de nager à l’ombre d’un monument aussi imposant! Il est également possible de réaliser un parcours en canoë et, l’été, des concerts, des spectacles de son et lumière et de représentations théâtrales sont organisés. Quel magnifique décor!

Restaurant de voyage Le restaurant “Riverside” propose en permanence des délices culinaires © National

Sur le pont d’ avignon

Nous prenons l’apéro dans le bateau. Nous plaisantons: «C’est l’happy hour toute la journée, ici». Au bar, toutes les boissons à la carte sont disponibles, le minibar de la cabine est plein et, chaque jour, l’équipage prépare deux nouveaux cocktails pour compléter l’offre de boissons déjà bien étoffée.

Nous dînons à nouveau à bord, au restaurant Riverside. Si vous le souhaitez, vous pouvez déguster un menu cinq services midi et soir. Et il y a toujours un menu végane. Tout est all inclusive et les plats sont préparés à partir des meilleurs ingrédients.

Avant le coucher du soleil, j’emprunte un vélo sur le pont et je longe l’eau scintillante d’Avignon jusqu’au célèbre pont Saint-Bénézet. Ce pont médiéval qui enjambe le Rhône est mondialement connu grâce à la comptine «Sur le pont d’Avignon». Bien qu’il n’ait pas été entièrement préservé, c’est un emblème d’Avignon et il offre une vue imprenable sur la ville et la rivière au crépuscule.

À Avignon, nous sommes amarrés tout près du centre-ville. Nous passons à nouveau la nuit dans notre cabine récemment rénovée. Une chambre d’hôtel élégante au bord de l’eau, avec de jolies finitions, une grande baie vitrée et un balcon français. Après le buffet du petit-déjeuner, nous franchissons les remparts d’Avignon et découvrons un dédale de rues agréables. La rue Saint-Agricol abrite des boutiques de luxe, comme Fragonard, Longchamps, Rolex et APM Monaco. Cette rue aboutit sur la place de l’Horloge, une place animée avec des cafés, des restaurants et le théâtre. Avignon est célèbre pour son festival de théâtre, le Festival d’Avignon. Chaque année, en juillet, des milliers de dramaturges, d’artistes et d’amateurs de théâtre du monde entier viennent assister à des pièces, des spectacles de danse, des concerts et des spectacles de rue.

Le Pont du Gard Il y a près de deux mille ans, les Romains ont construit cet impressionnant aqueduc © National

Et saviez-vous qu’Avignon était le siège de la chrétienté au 14e siècle? Le Palais des Papes est un gigantesque palais gothique aux salles, chapelles et jardins impressionnants que l’on peut visiter. Les jardins publics à sa gauche, le Jardin des Doms, méritent aussi une promenade.

La ville de Van Gogh

Entre-temps, nous nous sommes bien adaptés au rythme agréable de la vie en bateau et en citytrip. Quel plaisir de découvrir une nouvelle destination chaque matin, sans avoir à faire ses bagages! C’est l’hôtel qui vous suit. La destination suivante est Arles. Arles est le point le plus méridional de notre croisière fluviale. C’est la ville qui a inspiré Vincent Van Gogh. On peut y visiter les lieux où il a peint, comme le Café Van Gogh et La Maison Jaune. L’Espace Van Gogh abrite une collection d’œuvres et le jardin intérieur est un lieu méditatif où se poser. Le centre historique d’Arles est précisément ce que l’on attend d’une ville de Provence: du charme, des rues pittoresques, de magnifiques bâtisses et de belles petites places. La place de la République est la place principale et se distingue par son impressionnante architecture. Les Arènes d’Arles, un peu plus loin, sont l’un des amphithéâtres romains les mieux conservés au monde et on y organise toujours des événements.

Excursions en ville Chaque passager est libre de débarquer pour une excursion guidée ou non, mais il est également possible de rester à bord pour prendre un bain de soleil © National

Chaque été, les prestigieuses Rencontres d’Arles attirent des milliers de visiteurs qui viennent admirer les expositions de photographes célèbres et de talents émergents. C’est un événement majeur de la photographie internationale, qui vaut certainement une visite. Dans la soirée, nous faisons demi-tour et remontons le courant en direction de Lyon. Après le dîner, je réserve une séance de wellness à bord, avec sauna infrarouge, jacuzzi et hammam. Parfait pour se détendre et rêvasser en se laissant bercer par le remous de l’eau.

loin du tourisme

Viviers est un joyau sur les rives du Rhône: une petite cité pittoresque de l’Ardèche sur la route du Sud vers Lyon. Viviers est entourée de verdure et éloignée des grandes destinations touristiques. Elle possède un charme unique, des ruelles sinueuses et une belle architecture médiévale. Le monument le plus remarquable est la cathédrale Saint-Vincent. La cathédrale date du 12e siècle et on y admire des fresques, un bel autel en marbre, des sculptures sur bois, un orgue impressionnant et de magnifiques vitraux. Sur la colline derrière la cathédrale, une vue panoramique époustouflante de la ville et de la vallée environnante vous attend.

Après le high-tea, le jacuzzi

Nous repartons vers midi et continuons notre voyage vers Lyon. Nous avons tout l’après-midi pour profiter du navire, prendre un bain de soleil et lire un livre sur le pont. Ensuite, c’est l’heure du «high tea» au salon Panorama. Quel régal: un long buffet rempli de gâteaux, de pâtisseries, de fruits, de macarons et d’en-cas salés. Nous terminons l’après-midi dans le jacuzzi sur le pont. Dans l’eau, sur l’eau, entourés de nature. Il y a de ces moments où la réalité dépasse les rêves. Le soir, nous nous retrouvons au restaurant situé à l’arrière, sur le Diamond Deck. Le chef nous a préparé un menu spécial avec un accord mets-vins. Nous savourons notre dernier dîner à bord en contemplant le coucher de soleil sur le Rhône.

Transport fluvial Viva Voyage ne correspond pas au cliché du gigantesque bateau de croisière © National