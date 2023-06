Le nouveau Range Rover SV Bespoke en vedette cet été à Knokke  

Si vous êtes à Knokke dans les prochains mois, passez donc découvrir le nouveau Range Rover SV Bespoke à la Range Rover House, place Albert. Avec cette version haut de gamme, la marque de luxe britannique montre comment adapter entièrement le nouveau Range Rover à votre propre goût. Jamais un SUV n’aura été aussi luxueux.

Range Rover, le pionnier des SUV de luxe, est la référence dans son segment depuis plus de 50 ans. La dernière génération en date – la cinquième déjà – a placé la barre nettement plus haut encore. Grâce aux surfaces lisses de la carrosserie et aux poignées de porte encastrées, son design brille par son élégance. Derrière cette carrosserie gracieuse – disponible avec un empattement standard ou allongé – se cache une technologie de pointe.

Pensons à la suspension pneumatique électronique (qui prépare même la voiture aux virages) ou aux quatre roues directrices (qui assurent un diamètre de braquage de moins de 11 mètres). L’intérieur offre quatre, cinq ou sept sièges pleine grandeur, des haut-parleurs d’appui-tête avec réduction du bruit et un système avancé de nettoyage de l’air de filtration (Cabin Air Purification Pro).

La dernière génération du Range Rover est très bien accueillie. « On peut parler d’un grand succès. Malgré un prix assez élevé, plus de 2 000 nouveaux Range Rover ont été vendus jusqu’à présent en Belgique, dont 95 % sont des hybrides rechargeables. Cela fait du nouveau Range Rover le deuxième modèle le plus vendu de notre marque après le nouveau Range Rover Sport », déclare Annick Van Cauwenberge, Manager RP chez JLR Belux. Pour l’année modèle 2024, lancée le 17 mai, le Range Rover a encore été peaufiné. Ainsi, la marque a annoncé la personnalisation haut de gamme via le service « SV Bespoke » pour les modèles Autobiography et SV.

Des hybrides rechargeables plus puissants

Les deux véhicules hybrides rechargeables (P460e et P550e), qui associent un moteur électrique à un moteur à essence 3.0 six cylindres Ingenium, voient leur puissance passer à 460 ch et 550 ch respectivement. Grâce au moteur électrique plus puissant, ils peuvent désormais parcourir jusqu’à 121 km (WLTP) en mode purement électrique et les émissions moyennes de CO2 tombent à 16 g/km (WLTP). Ces versions sont donc intéressantes comme voitures de société. « Avec les nouvelles règles fiscales en vigueur à partir du 1er juillet 2023, c’est vraiment le moment d’opter pour un hybride rechargeable », conseille Annick Van Cauwenberge. Bon à savoir également : une variante tout électrique du Range Rover fera son apparition l’année prochaine.

Le nouveau Range Rover connaît un franc succès

Une palette de couleurs extrêmement riche

La version que vous pouvez admirer à la Range Rover House de Knokke est un Range Rover SV Bespoke. Ce qui le rend si spécial ? Il a été fini à la main par Special Vehicle Operations, le département qui se charge de personnaliser les véhicules pour répondre aux demandes les plus exigeantes. Le service « SV Bespoke » offre un vaste choix de matériaux, de combinaisons de couleurs et de finitions. Ainsi, 391 combinaisons de couleurs sont disponibles pour les matériaux intérieurs et 230 couleurs pour la carrosserie. Le service « Match to Sample » vous permet même de trouver exactement la teinte de votre choix. « Grâce aux possibilités de personnalisation infinies du nouveau Range Rover, les clients sont sûrs d’avoir un Range Rover vraiment unique », déclare Annick Van Cauwenberge.

Visitez la Range Rover House à Knokke

Envie de découvrir le nouveau Range Rover SV Bespoke en vrai ? Passez donc cet été à la Range Rover House, place Albert à Knokke-Heist. « Il s’agira d’une boutique éphémère aménagée dans un cadre moderne et luxueux, où les clients et curieux pourront découvrir le nouveau Range Rover SV Bespoke en toute tranquillité. Nos stewards seront heureux d’accueillir et d’aider tous les visiteurs », précise Annick Van Cauwenberge. La Range Rover House sera ouverte au grand public tous les jours du 1er juillet au 31 août 2023, de 10h à 18h, et les week-ends du 1er septembre au 8 octobre 2023, toujours de 10h à 18h.

L’année modèle 2024 du Range Rover est plus époustouflante que jamais, grâce à des hybrides rechargeables plus puissants, à une personnalisation accrue avec le service « SV Bespoke » et au système d’infodivertissement Pivi Pro actualisé.

