La Suisse, chaque instant y est précieux

La région de Berne concentre le meilleur de la Suisse. Des lacs de couleur turquoise, des plateaux montagneux ensoleillés, de la fondue en pleine nature et du parapente au-dessus des neiges éternelles.

Pique-nique suisse ultime

La Suisse est célèbre pour ses hautes montagnes, c’est vrai ! Pour ses chalets en bois et ses fromages d’alpage, c’est incontestable. Gstaad (1050 m) a tout pour plaire et par-delà les clichés, ce village authentique risque bien de vous surprendre. Ceux qui aiment le luxe choisiront de dormir dans un palace ; ceux qui préfèrent l’insolite, passeront la nuit chez un fermier. Quant à la traditionnelle fondue au fromage, elle se réinvente pour devenir une véritable expérience gourmande en pleine nature. La veille de votre pique-nique, vous commandez un sac à dos avec tout le matériel à fondue et le fromage. Le jour J, vous vous installez dans un caquelon en bois au format XXL dans le cadre idyllique des prairies luxuriantes. Il vous reste à faire fondre un bon fromage régional et à y tremper votre pain. En Suisse, on parle de «pique-nique suisse ultime». A juste titre.

Plus d’infos : Fondueland Gstaad | Destination Gstaad

Sur la route avec un ranger

Au début du siècle dernier, Gstaad était l’un des premiers villages touristiques des Alpes. Ce qui explique sa diversité : des chalets authentiques bordent la rue principale, tandis que sur les hauteurs du village, trône le Gstaad Palace, un bel édifice de 1918 qui capte littéralement le regard. Dans le vaste comté de Saanen, ce ne sont pas les occupations qui manquent : VTT, équitation, rafting, rando… Ou admirer une vue panoramique depuis la terrasse d’un restaurant d’altitude. A la recherche d’une expérience unique ? Partez avec un ranger aux alentours du magnifique lac de Lauenen (à 1381m). Le guide vous emmène le long de sentiers de montagne étroits et de ruisseaux qui s’écoulent tranquillement. Promenez-vous dans les forêts de pins, admirez des cascades et n’oubliez pas vos jumelles, vous pourriez croiser un bouquetin ou un chamois. Ce lac de montagne est un véritable paradis pour les oiseaux aquatiques et un régal pour les yeux. Regardez ces vastes champs d’herbe laineuse… S’imprégner de la nature environnante, c’est ça le secret du Slow Travel.

Plus d’infos : Ranger Tour (gstaad.ch)

Interlaken, une destination de choix

Dans la région de Berne, Interlaken fait figure d’incontournable. Rien que par son nom : la ville est en effet exactement située entre deux lacs couleur émeraude, Thoune et Brienz. Deux endroits idylliques pour faire du canoë, du kayak, pour dîner, ou encore pour naviguer à bord d’un HotTug, un bateau-jacuzzy rempli d’eau à 38° chauffée au bois. Vous aimez les sensations fortes ? A Interlaken, vous pourrez vivre l’expérience palpitante du parapente en tandem. Un vol inoubliable dans le décor des Alpes suisses. Du ciel, vous apercevez des lacs, des glaciers, des villages de chalets, des neiges éternelles … Au printemps et en été, ce sont des forêts verdoyantes et des prairies fleuries que l’on aperçoit de tout là-haut. Plus sensationnel encore ? Apprenez avec un moniteur à voler seul en parapente.

Plus d’infos : Interlaken Paragliding Link

Circuit culinaire en montagne

En plein cœur d’un paysage de montagne impressionnant et idyllique, suivez un circuit découverte culinaire. Eh oui, il n’y a pas que la raclette en Suisse ! La preuve avec

le sentier Stockhorn qui allie activité dans la nature et dégustation de produits régionaux. Au cours de cette randonnée gastronomique, vous savourerez dans trois restaurants de montagne un menu trois plats composé de produits régionaux : fromages de montagne, saucisses sèches, viande bio et tarte à l’oignon. Le point de départ se trouve à la station intermédiaire « Chrindi » où vous pourrez déguster l’entrée pour prendre des forces, avant de marcher jusqu’au sommet du Stockhorn pour y déguster le plat principal… A chaque étape, un décor de lacs cristallins, de prairies alpines et de sommets montagneux. Une belle invitation à passer du temps de qualité.

Plus d’infos: Interlaken Culinary Trail