Jennifer Lawrence: «Devenir mère m’a aidée à prendre conscience du temps»

Célèbre lauréate d’un Oscar et militante pour ­l’égalité des chances, Jennifer Lawrence est également depuis peu Ambassador of Elegance chez Longines et le visage de la campagne Mini DolceVita. Trends Style a pu lui poser quelques questions sur le temps, ­l’élégance et le luxe.

Lorsque nous retrouvons Jennifer Lawrence dans une suite d’hôtel confortable, elle porte au poignet l’accroche-regard de la collection DolceVita. Nous savions déjà qu’elle avait bon goût, mais son goût pour les montres ne s’est développé, selon elle, que ces dernières années.

Vous vous souvenez de votre première montre ?

JENNIFER LAWRENCE. « Ma toute première montre était une montre numérique avec une sorte de boule 8 questions-réponses. Je pouvais lui poser des questions comme : « Est-ce qu’untel ou untel en pince pour moi ? » Et elle répondait par exemple : « Absolument pas. » J’ai commencé à ­m’intéresser de plus près aux montres il y a seulement quatre ou cinq ans. Mon mari et moi étions fiancés et mon beau-frère m’a offert une montre que leur père leur avait donnée quand ils étaient plus jeunes. Ce cadeau avait bien sûr une signification particulière. Ce n’est qu’à partir de ce moment-là que j’ai commencé à remarquer et apprécier les montres. »

Avez-vous aussi des bijoux qui ont une grande valeur sentimentale ?

LAWRENCE. « Dans ma famille, nous n’étions pas vraiment des gardiens d’héritages. Mais mon mari est issu d’une grande famille sentimentale. J’ai un collier avec deux dés que j’utilise avec lui lorsque nous jouons à un jeu. »

Quel est votre rapport au temps ?

LAWRENCE. « Mon rapport au temps a indéniablement changé depuis que je suis maman (Jennifer Lawrence a donné naissance à Cy en février 2022, ndlr). Avec un bébé, le temps passe très vite. D’un côté, cela me brise le cœur, mais d’un autre, cela m’a aidée à prendre davantage conscience du temps. Même lorsque je suis fatiguée, j’essaie de profiter de chaque instant et de l’apprécier, car je sais qu’il sera bientôt terminé et que ces moments ne ­reviendront jamais. Pouvoir ralentir le temps et ­l’apprécier ainsi, ce serait formidable. En outre, la ponctualité a toujours été très ­importante pour moi, depuis mon plus jeune âge. Si je ratais le bus, c’était mon frère aîné qui devait m’emmener à l’école. Lorsque j’ai commencé ma carrière d’actrice, j’ai réalisé une fois encore l’importance de la ponctualité. Des centaines de personnes autour de moi ­travaillent dur, souvent loin de leur famille. Les faire attendre serait un manque de respect. C’est surtout une question d’organisation. Bien sûr, lorsque vous avez une famille, certains facteurs supplémentaires font que vous devez organiser votre temps de façon à avoir plus de contrôle sur votre journée et votre semaine, afin de pouvoir apprécier a posteriori la manière dont vous avez profité de votre temps. »

Comment vous octroyez-vous du temps et de l’espace ?

«Plus je vieillis, plus mon état d’esprit et mes pensées sont déterminants : de ce que j’aime à la façon dont j’occupe mon temps»

LAWRENCE. « J’adore regarder des émissions de téléréalité avec des femmes au foyer. C’est le temps qui nourrit mon âme. Depuis que j’ai un enfant, on me répète toujours la même chose : ‘Le temps passe si vite.’ Ça me fend le cœur. Je déteste entendre ça parce que je ne veux pas que ça passe vite. Cela me permet d’apprécier chaque instant. J’ai vraiment l’impression de ralentir chaque jour et d’apprécier les moments passés avec mon fils. »

Si vous pouviez arrêter le temps pour un instant, une minute, une heure ou un jour, quel serait-il ?

LAWRENCE. « Oh, mon Dieu, je n’en ai pas la moindre idée. Il y a plusieurs moments dont j’aurais voulu profiter plus longtemps, ce qui est plutôt une bonne chose, finalement. Peut-être celui où je me suis dirigée vers l’autel en apercevant mon mari. »

Quel est votre moment préféré de la journée ?

LAWRENCE. « À ce stade de ma vie, le matin. C’est le moment où mon mari et moi pouvons être ensemble, prendre un café, sans le bébé, nous regarder et nous sourire avant d’entamer la journée. Je dirais entre sept et huit heures, donc. »

Lorsqu’il s’agit de temps, quelle est votre source d’inspiration ?

LAWRENCE. « Je pense que c’est une ­question d’état d’esprit, du temps que vous consacrez à l’optimisme et à la positivité. Votre état d’esprit peut tout changer. Le temps est précieux, c’est pourquoi il est important d’apprécier chaque jour, chaque instant. »

Quelle est la meilleure façon pour vous de profiter du temps ?

LAWRENCE. « Appréciez chaque moment, quoi que vous fassiez. »

Le temps semble être un luxe à notre époque. Que signifie le luxe, pour vous ? Quelle est la chose que vous considérez comme votre luxe personnel ?

LAWRENCE. « Plus je vieillis, plus mon état ­d’esprit et mes pensées sont déterminants : de ce

que j’aime à la façon dont j’occupe mon temps. Pour moi, une bonne journée, ou une journée de luxe, est avant tout une question d’état d’esprit. »

Parmi toutes les marques de montres, ­pourquoi avez-vous choisi Longines ?

LAWRENCE. « Parce que ce sont mes montres ­préférées. J’ai également travaillé avec Dior pendant un temps, mais je sais par expérience combien il est important de travailler avec une entreprise dont vous avez envie de porter les créations. Il m’a fallu quelques années pour développer mes goûts et mes idées en matière de montres. C’est ce qui m’a conduit à Longines. Nos styles s’accordent bien. Nous partageons un goût pour l’élégance discrète. Longines est l’incarnation du luxe discret.»

«J’adore regarder des émissions de téléréalité avec des femmes au foyer»

Vous êtes le visage de la campagne DolceVita. Que signifie DolceVita pour vous ?

LAWRENCE. « Cela me fait penser à l’époque des films avec Marcello Mastroianni, qui est merveilleuse, mais je pense que la définition est ‘douceur de vivre’. Pour moi, cela évoque simplement l’appréciation, le fait d’apprécier la vie et d’essayer de profiter de l’instant présent. Être présent. »

Avez-vous choisi la montre que vous portez actuellement ?

LAWRENCE. « Oui, j’adore la Mini DolceVita. J’aime son caractère épuré, discret, élégant et ­précis.»

L’élégance d’aujourd’hui n’est pas celle d’hier. Le concept a évolué au fil du temps et des générations. Quelle est votre définition de l’élégance ­aujourd’hui ?

LAWRENCE. « Pour moi, l’élégance, c’est ‘être à l’heure’. Mais je pense aussi que l’élégance est une manière simple et naturelle de rendre quelque chose joli, chic et sobre, par opposition à l’exubérance. Pour moi, c’est une association avec la commodité et la simplicité. »

Qui est votre modèle dans la vie ?

LAWRENCE. « Je n’en ai pas beaucoup, mais Meryl Streep est un certainement un modèle pour moi. »