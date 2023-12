The Great Giving: 50 idées de cadeaux de luxe

Que pensez-vous de quelque chose de plus original qu’un chèque-cadeau ? Nous avons sélectionné 50 idées pour gâter votre famille, vos amis ou vous-même.

Less is more, but make it silver

Zenomorph Chair, Sucuk und Bratwurst, 20.000 €, voostore.com

Rafraîchisseur à vin en aluminium ‘Surface’, 285 €,serax.com

Pochette ‘Ikon’ en cuir nappa métallisé, KAAI, 350 €, kaai.eu

Bouilloire en acier inoxydable avec régulateur de température, Aarke, 250 €, aarke.com

Vintage ‘Memovox Parking’ de la gamme ‘The Collectibles’, Jaeger-Lecoultre, prix sur demande,

jaeger-lecoultre.com

Gourde réutilisable, Prada, 140 €, prada.com

Enceinte Beosound Balance en ‘Natural Aluminium’, Bang & Olufsen, 2799 €, bang-olufsen.com

Râpe à parmesan en bois d’ébène, Lorenzi Milano, 496 €, mrporter.com

Miroir en aluminium ‘ALL U’ en moyen format, Jord Lindelauf, 290,40 €, jordlindelauf.com

Porte-savon ‘L’Artéfact’ et savon naturel, Orris, 180 € et 22 €, orrisparis.com

Un Noël blanc garanti

Savon à main ‘Lavender Fields’ avec porte-savon en céramique, Kinfill, 39 €, kinfill.com

Chaise pliante en bois de bouleau avec revêtement en lin, Skovshoved ­Mobelfabrik, 499 €, manufactum.com

Tapis ‘Squiggle Rug’ en ‘Cloud Gray’, Okej Studio, 1545 €, design-bestseller.be

Coffret cadeau avec nettoyeur d’écran et carré, Degand Brussels x Alpagota, 130 €, maisodegand.com

Mortier de marbre, Tom Dixon, 150 €, tomdixon.net

Sandales ‘Uji Shoes’, Birkenstock/Tekla, 420 €, tekla.com

Chaise pour enfants ‘Raymond Rocker’, House of Roro, 295 $, houseofroro.com

Vase en porcelaine ‘Noé BB’, Louis Vuitton, 1650 €, louisvuitton.com

Bougie parfumée ‘Oregano’, Loewe, 175 €, loewe.com

Mini-projecteur intelligent ‘The Freestyle 2nd Gen.’, Samsung, 999 €, samsung.com

Une touche d’or ici, un éclat de chaleur là

Porte-clés, Jacquemus, 150 €, jacquemus.com

Vernis à ongles ‘Le Vernis’ dans la couleur ‘Tuxedo’, Chanel, 32 €, chanel.com

Sac de voyage ‘Harvard Twin Deluxe’, My Style Bags, 390 €, mystylebags.it

Gold Face Toner, Funiculaire, 230 €, funiculaireparis.com

Sac à main ‘Jodie’, Bottega Veneta, 4100 €, bottegaveneta.com

Boules en verre, Dior, 570 € pour 4, dior.com

Tapis en jacquard de coton, Viso Tapestry, € 250, voostore.com

Pochette ‘Teddy’, Max Mara, 499 €, maxmara.com

Parfum ‘Posthume’, Son Venin, 155 €, sonvenin.com

Collier drapé avec un mélange de maillons, Wouters & Hendrix, 585 €,wouters-hendrix.com

Exactement le bon type de magie noire

Laisse et collier en cuir ‘Lumi’, Boo oh, 185 € et 92,95 €, goodboibobbie.be

Chandelier en fer forgé,Gohar World, 235 €, net-a-porter.com

Set d’encens ’10 minutes aroma’, Hibi, 51 €, debijenkorf.be

Chapeau pliable en polyester recyclé, D’HEYGERE x Longchamp, 220 €, dheygere.com

Casserole en fonte, Katto chez Marina Bautier, 195 €, bautier.com

Blazer ‘Tammie’ pour enfant en laine et polyester,Bonpoint x Khaite, 495 €, bonpoint.com

Sac à main en cuir de veau ‘Penelope Big Black Eclipse’, Wandler, 950 €, wandler.com

Chaussettes en coton, Escuyer, 25 €, escuyer.be

Vide poche en cuir, Vormen, 190 €, vormen.be

Tabouret en résine et fibre de verre,Seppe Dombrecht, 640 €, seppedombrecht.com

Cadeaux pour personnalités colorées

Assiettes à dessert en porcelaine bone china, Tiffany&Co, 120 € chacun, tiffany.com

Eau de parfum ‘Neon Garden’, Dries Van Noten, 250 €, driesvannoten.com

Jouets ouverts, Combo Toys, à partir de 38 €, combo.toys

Vase ‘Gloopy Vase’ en édition limitée, Houseplant by Seth Rogen, 466 €, goodhoodstore.com

Jeu d’ombres à paupières ‘Ombres d’Hermès’ en version ‘Ombres Marines’, Hermès, 104 €, hermes.com

Verre soufflé à la main ‘Addled Tall Glass Apple’ par Nienke Sikkema, Rira Objects, 180 €, shoprira.com

Lampe de table sans fil ‘Pivot ATD7’,&Tradition, 249 €, lafabrika.be

Débardeur en laine tricoté en intarsia, Meryll Rogge, 590 €,meryllrogge.com

Théière avec dessins d’hortensias, Bernadette, 175 €, bernadetteantwerp.com

Bols et vase en céramique, Lerry Ceramics, à partir de 50 €, lerryceramics.com

Composition / Natalie Helsen

Bagues ‘Ellis’ et ‘Jules’, Charlien Lagrou,

à partir de 220 € et 165 €,

charlienlagrou.com

Photographie: Laure van Hijfte

Stylisme, coiffure et maquillage: Emmanuelle Bastiaenssen

Assistant lumière et assistant photo: Koen Vernimmen

Model: Mame Anta Wade

© Leen Hoogmartens