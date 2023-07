Découvrez la diversité culturelle de la Suisse

En Suisse, la vie culturelle est riche, variée, omniprésente. Tant qu’on se demande souvent par où commencer ! Pour un séjour culturel mémorable en Suisse, laissez-vous tenter par Bâle, Zurich et Saint-Gall, trois villes peu éloignées les unes des autres, de sorte que vous pourrez aisément les visiter au cours d’un même voyage.

Kunstmuseum Basel

En Suisse, les transports publics sont remarquablement organisés, ce qui facilite évidemment un tour des villes. Cela étant, où que vous soyez, où que vous alliez, la culture est partout, dans les grandes agglomérations comme dans les petits villages. Avec, selon les régions, des spécificités plus ou moins marquées. Ainsi les influences françaises sont-elles clairement visibles à l’ouest du pays, tandis que le style allemand prévaut à l’est. Au Tessin, le canton le plus méridional de la Suisse, l’Italie n’est jamais bien loin, au propre comme au figuré.

Bâle, capitale de la culture

Fondation Beyeler Basel

Les amoureux de la culture placent souvent Bâle, véritable ville musée, en tête de liste ! Il est vrai que la ville regorge de grands musées : l’excentrique Fondation Beyeler (qui abrite une fameuse collection d’art moderne et contemporain), le Vitra Design Museum (consacré au design), le Kunstmuseum (le plus important musée d’art de Suisse). A Bâle, la culture a également envahi les rues. Près des rives du Rhin et dans la vieille ville, l’art urbain colore les façades. Ce sont des centaines d’œuvres qui nourrissent l’atmosphère si unique de cette jolie ville.

Les plus grands musées suisses

Zurich abrite les plus grands musées du pays, dont le célèbre Musée national et le fameux Kunsthaus. Ce dernier invite à voir des expos d’envergure internationale. Les amateurs d’architecture apprécieront l’extension de ce musée réalisée par le bureau berlinois David Chipperfield Architects.

National Museum Zurich

Hormis les grands musées, d’autres galeries et musées méritent également votre attention. Ainsi le Museum Rietberg (dédié aux arts des cultures d’Afrique, d’Asie, d’Amérique et d’Océanie), la Fondation Haus Konstruktiv (pour l’art concret et conceptuel) et le Museum für Gestaltung (le musée du design). Intéressé par l’histoire suisse ? Achetez un billet pour le Landesmuseum (le Musée national).

Patrimoine mondial à Saint-Gall

Abbey Library of St Gall UNESCO World Heritage Site

Saint-Gall est un véritable joyau culturel. Incontournable, la bibliothèque abbatiale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO s’avère l’une des plus anciennes au monde. On vous invite également à visiter le musée du textile et la Kunsthalle. Quant au Museum Forum Würth Rorschach, il est situé à l’extérieur de la ville, près du lac de Constance, une destination de choix en soi !

Où séjourner?

Hotel Nomad

Dans ces villes culturelles, on vous conseille vivement de privilégier des hôtels arty et branchés ! A Bâle, on séjournera au Nomad Design & Lifestyle Hotel, à Zurich, au Marktgasse Hotel ou au Signau House & Garden. À Saint-Gall, le Sorell Hotel City Weissenstein est un excellent choix. Faites vos valises !

Les musées à ne pas manquer

Si par manque de temps, il vous faut faire un choix forcément cornélien, voici les incontournables :

– La Fondation Beyeler à Bâle

– Le Kunstmuseum à Bâle

– La Bibliothèque abbatiale de Saint-Gall

– Le Musée du textile à Saint-Gall

– Le Musée national à Zurich

– Le Kunsthaus à Zurich

