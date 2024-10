Sensations culinaires à Dubaï : 8 adresses à ne pas manquer

Dubaï dispose d’une énorme richesse culinaire, abritant à la fois des restaurants de luxe étoilés et des adresses culinaires locales. Voici les endroits à découvrir lors de votre prochain voyage dans la ville du désert.

Dubaï était à l’origine un petit village de pêcheurs, connu pour ses pêcheurs de perles et ses activités commerciales, mais elle peut aujourd’hui s’enorgueillir d’une scène gastronomique dynamique. La ville compte plus de 20 000 restaurants, de la street food accessible aux restaurants étoilés haut de gamme.

Des étoiles dans votre assiette

Avec pas moins de 106 entrées dans le guide MICHELIN et deux places d’honneur dans la liste des meilleurs restaurants du monde, Dubaï est le walhalla des gourmets.

1) Restaurant Trèsind Studio

Le Trèsind Studio est l’un des restaurants indiens les plus réputés au monde. Avec pas moins de deux étoiles MICHELIN, le restaurant a décroché la 13e place dans la liste des meilleurs restaurants du monde. Tout cela grâce aux délices culinaires du chef Himanshu Saini, qui propose une interprétation moderne de la cuisine indienne dans votre assiette.



2) Orfali Bros Bistro

Le restaurant des trois frères Mohammad, Wassim et Omar a reçu une étoile MICHELIN pour sa délicieuse bistronomie, se classant ainsi 64e sur la liste très convoitée des meilleurs restaurants du monde. La cuisine se caractérise par un mélange innovant de plats du Moyen-Orient et d’influences internationales. La devise de Orfali Bros ? Pas de stress, pas de chichis, juste du plaisir !



3) Al Khayma Heritage

Parmi les 18 restaurants Bib Gourmand cités, Al Khayma Heritage est une recommandation abordable. Le restaurant met en avant une cuisine typique des Émirats dans un cadre traditionnel. La musique live complète l’expérience.



4) REIF Japanese Kushiyaki – Dubai Hills

REIF Japanese Kushiyaki – Dubai Hills est également un restaurant Bib Gourmand abordable. Ce restaurant propose une expérience gastronomique avec d’authentiques grillades japonaises et des saveurs innovantes.



Street food locale

Pour les amateurs de sensations gustatives les plus authentiques, vous trouverez dans toute la ville des restaurants locaux qui mettent en valeur la riche culture gastronomique de Dubaï. Les nombreux circuits de street food, tels que ceux de Frying Pan Adventures, proposés par la ville, vous permettront de découvrir des joyaux culinaires cachés. Les saveurs locales y sont mises en avant et les guides vous feront goûter les meilleurs plats.



1) Sultan Dubai Falafel

Des endroits populaires auprès des habitants, tels que Sultan Dubai Falafel, sont à visiter absolument lors de votre voyage à Dubaï. Le restaurant est connu pour son ambiance décontractée et surtout pour ses falafels authentiques et savoureux et d’autres plats traditionnels du Moyen-Orient.



2) Kabab Erbil Iraqi

Le Kabab Erbil Iraqi est un autre lieu incontournable de la ville. L’endroit idéal pour goûter à la cuisine irakienne, aux kebabs les plus savoureux et à d’autres plats traditionnels. L’ambiance chaleureuse et accueillante ne fait qu’ajouter à l’expérience culinaire.



3) Spice Souk

N’oubliez pas d’aller visiter de l’un des marchés locaux, comme le très animé Spice Souk dans le vieux Dubaï. Dans les rues étroites bordées d’étals colorés, vous pourrez voir et sentir une abondance d’épices aromatiques, d’herbes et de délices locaux.



Le passé à la rencontre du présent

Aujourd’hui connue pour son architecture futuriste et sa diversité culturelle, Dubai possède également une riche histoire. Le musée Al Shindagha et le Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Centre for Cultural Understanding (SMCCU) présentent l’histoire fascinante de cette ville impressionnante. En vous promenant dans le vieux Dubaï, vous pouvez prendre l’Abra (un bateau traditionnel) pour traverser le Dubai Creek.

The Arabian Tea House

The Arabian Tea House, situé dans le quartier historique d’Al Fahidi, reflète les changements qu’a connus Dubaï, d’un humble village de pêcheurs à une métropole moderne, et vous plonge dans les traditions locales. Vous y découvrirez une variété de thés, de plats locaux et de desserts dans un cadre charmant au décor traditionnel.



Plus d’informations sur visitdubai.com