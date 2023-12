Quand les capsules de café Nespresso se transforment en œuvres d’art

Vous vous demandez si la marque de café Nespresso tiendra ses résolutions en matière de recyclage pour la nouvelle année ? La réponse est oui ! L’artiste belge Guy Leclef et Nespresso s’associent dans une collaboration inédite, où le recyclage et l’upcycling se métamorphosent en œuvres d’art.

Les amateurs de Nespresso qui dégustent une tasse d’or noir plusieurs fois par jour ont sans doute plus souvent utilisé leurs sacs bleus cette année. En effet, depuis le 1er janvier 2023, les capsules de café en aluminium usagées de Nespresso peuvent être déposées dans le sac bleu PMC. Et cela n’a fait que renforcer le réflexe de recyclage des Belges. Nespresso offre une seconde vie aux capsules usagées triées correctement. Et quoi de mieux que l’art pour illustrer la valeur infinie de l’aluminium et l’importance du recyclage au travers du monde créatif de l’artiste Guy Leclef.

Nespresso x Guy Leclef

© BELGA IMAGE

Connu pour ses compositions artistiques créées à partir de matériaux recyclés – principalement du papier et du carton usagés –, Guy Leclef explore les capsules de café Nespresso pour la première fois. En effet, pour l’occasion, il a réalisé trois œuvres d’art à partir de capsules de café. Il semble que l’artiste aime laisser parler sa créativité avec les capsules en aluminium qui caractérisent Nespresso : « Leur polyvalence et leur palette de couleurs me confèrent la liberté de les assembler pour concevoir des créations reflétant un équilibre, une forme et un rythme particulier. »

« La polyvalence et la palette de couleurs des capsules en aluminium me confèrent la liberté de les assembler pour concevoir des créations reflétant un équilibre, une forme et un rythme particulier. » L’artiste Guy Leclef

Outre le fait que ses œuvres d’art sont un plaisir pour les yeux, Guy souhaite également sensibiliser de manière ludique à la nécessité de réduire la quantité de déchets bien trop importante que nous produisons et ce, grâce au recyclage. Il a trouvé en Nespresso une marque qui partageait ses préoccupations : « L’engagement de Nespresso en faveur du développement durable correspond parfaitement à ma philosophie, qui consiste à donner une seconde vie aux matériaux naturels. Grâce à cette collaboration, nous voulons souligner l’importance du recyclage des capsules de café afin que l’aluminium puisse être réutilisé dans une nouvelle application. »

Nespresso s’engage pour le recyclage

Nespresso a choisi l’aluminium parce qu’il protège le café de l’air, l’humidité et la lumière ce qui permet de conserver ses sublimes arômes plus longtemps. De plus, l’aluminium a l’avantage d’être recyclable à l’infini. La marque de café s’est toujours engagée en faveur du développement durable et de l’amélioration du taux recyclage de ses capsules. C’est ce qu’affirme Oliver Perquy, CEO Nespresso Belux : « Depuis 2011, l’entreprise disposait de son propre circuit de collecte et de recyclage, ce qui a permis d’augmenter le taux de recyclage d’année en année. Grâce au partenariat qui a permis de jeter les capsules dans le sac bleu PMC, nous avons considérablement simplifié l’étape du recyclage pour les consommateurs. »

Grâce à son partenariat avec Guy Leclef via la galerie ForwartGallery, Nespresso souhaite souligner l’importance du recyclage tout en encourageant les amateurs de café à trier leurs capsules usagées, peu importe la marque. Parallèlement à cette initiative locale, Nespresso continuera d’investir dans son programme AAA pour assurer un café de qualité et durable. Découvrez plus d’infos ici.

Depuis le 8 décembre, les œuvres de Guy Leclef peuvent être admirées dans les Boutiques Nespresso d’Anvers, de Bruxelles et de Liège. Plus d’infos sur la vision de Nespresso en matière de recyclage ici.