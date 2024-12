Dubaï dynamique : les activités (sportives) à ne pas manquer

Dubaï est plus qu’une ville branchée avec des gratte-ciel. En plus de compter de nombreux hauts lieux de la gastronomie, cette destination va ravir également les vacanciers à la recherche d’un séjour actif et teinté d’aventure en pleine nature. Et ce, à seulement six heures de vol de Bruxelles ! Dubaï : votre escapade au soleil, loin de l’hiver froid de la Belgique.

Dubaï n’abrite pas seulement des paysages d’une beauté exceptionnelle, de vastes déserts peuplés d’animaux sauvages à un littoral époustouflant en passant par de magnifiques montagnes : vous y trouverez aussi toute une palette de chouettes activités. Si vous avez envie de vacances actives, ces activités de plein air feront votre bonheur à coup sûr.

1. Bouger dans la nature

VTT, randonnée, kayak… Les sportifs ont le choix parmi de très nombreuses activités. Hatta est une petite ville située dans les monts Hajar, loin de l’agitation de la ville. Avec ses magnifiques lacs et paysages de montagne, elle propose un mélange idéal d’aventure et de nature. Vous pouvez y faire du VTT et de la randonnée sur les sentiers prévus à cet effet ainsi que du kayak sur le lac du Hatta Dam.

La piste cyclable d’Al Qudra, qui traverse le désert sur 86 kilomètres, est parfaite pour de longues randonnées à vélo. Et la vue ? Elle est à couper le souffle et restera à jamais gravée dans votre mémoire. Avec un peu de chance, vous pourrez même apercevoir des animaux sauvages, tels que des gazelles, des oryx et de nombreuses espèces d’oiseaux.

2. À la découverte du désert

Partez en safari dans le désert : aventure et vues spectaculaires garanties ! Partez à l’assaut des dunes de sable en jeep et dégustez ensuite un dîner sous le ciel étoilé. Envie d’une poussée d’adrénaline ? Bravez les grains de sable lors d’une session de sandboarding. Et c’est exactement comme vous l’imaginez : du snowboard, mais sur du sable. Une façon sportive de partir à la découverte des gigantesques dunes de sable du désert.

La Dubai Desert Conservation Reserve est une réserve naturelle protégée, où vous pourrez admirer la flore et la faune locales dans leur habitat naturel. Sur une superficie de 225 kilomètres carrés, elle abrite une grande variété d’animaux sauvages, dont des gazelles, des oryx et des gerbilles. Vous pourrez les découvrir lors de l’un des nombreux safaris qui y sont organisés.

3. Vol magique en montgolfière

Un vol en montgolfière vous permettra de contempler les plus belles vues panoramiques sur le désert à perte de vue. Admirez le lever de soleil spectaculaire dans un silence absolu et observez le désert qui s’éveille. Le silence renferme une part de magie.

4. Sports nautiques pour repousser vos limites

Dubaï propose une palette infinie de sports nautiques : flyboard, kitesurf, parachute ascensionnel… Envie de relever un défi ? Enfourchez un jet-ski ou suivez un cours de plongée sous-marine pour explorer le monde sous-marin merveilleux de Dubaï. Si vous préférez rester (plus ou moins) au sec, le paddle est l’activité aquatique qui vous conviendra sans doute le mieux.

5. Camping teinté d’aventure en pleine nature

Passez quelques nuits en camping ou en glamping pour vous immerger dans la beauté du désert, tout en profitant du luxe et de l’authenticité. Contemplez le merveilleux ciel étoilé lors d’une nuitée dans une tente igloo du Starlight Camp ou optez pour l’aventure et tentez l’expérience du camping sauvage dans le désert de Lahbab.

Pour plus d’informations et d’inspiration de voyage, consultez le site visitdubai.com.