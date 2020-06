Emna Everard (Kazidomi)

" J'utilise cet outil pour les corrections orthographiques en anglais ", précise Emna Everard, cofondatrice avec Alain Etienne de la plateforme de produits sains Kazidomi. Cet outil gratuit peut s'ajouter en extension sur Firefox et vous permet de rédiger facilement et sans faute des e-mails ou des textes en anglais. Il peut aussi détecter automatiquement le ton employé : est-ce formel, amical, agressif ? Grammarly vous le fait savoir et anticipe la réaction de vos destinataires. De plus, il fait pas mal de suggestions. Fonctionne avec Gmail, sur les réseaux sociaux et certains sites et applis populaires (Slack, Asana, Medium, Salesforce, etc.).

MixMax

" Mes e-mails ? Je les suis avec MixMax. " Comme pas mal de gens, Emna Everard souhaite optimiser l'usage de ses échanges d'e-mails. Du coup, elle emploie cette solution assez puissante qui dope votre compte Gmail et permet à la fois de tracker ses e-mails (voir qui a ouvert et quand, qui a vu la pièce jointe, etc.), de créer des modèles, d'intégrer des propositions de rendez-vous one click, d'améliorer la visibilité de liens, etc. MixMax est un outil indiqué pour les commerciaux mais aussi pour les entrepreneurs. MixMax promet d'être 10 fois plus efficace, sans sortir de Gmail.

Canva

Tout le monde n'est pas calé en création graphique. Pourtant, l'image est de plus en plus importante. Tant au niveau personnel (sur les réseaux sociaux) que professionnel. Du coup, " pour la réalisation de designs sans utiliser de programme pro du type Indesign, Photoshop, etc., j'utilise Canva. " Cette solution en ligne propose une série d'outils simples d'utilisation pour créer des visuels pro.