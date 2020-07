Le dossier concernant FNG a été plaidé mercredi, à huis clos, devant le tribunal de l'entreprise de Malines. La semaine dernière, la maison-mère de Brantano avait annoncé que 287 emplois étaient menacés, soit un quart de la main-d'oeuvre totale.

Une demande de protection contre les créanciers a été introduite pour trois entreprises: FNG International, Brantano et Market Retail Belgium. Le tribunal rendra son jugement mercredi prochain.

Quarante-sept magasins devraient fermer leurs portes, dont les 17 de l'enseigne Fred & Ginger. Un conseil d'entreprise a eu lieu chez Brantano mardi et a abordé les projets de réorganisation. Les syndicats y ont estimé que des administrateurs externes étaient nécessaires pour gérer ce processus. Il n'est pas clair si cette question a également été posée au tribunal mercredi.

"Je peux confirmer que le dossier a été plaidé et pris en considération aujourd'hui mais je ne peux rien dire sur le contenu des débats", a confié Frank Vennekens, magistrat de presse du tribunal de l'entreprise d'Anvers. Un jugement sera rendu mercredi prochain dans ce dossier, a-t-il seulement indiqué. FNG s'est retrouvé dans une position financière compliquée en raison de la pandémie de coronavirus et de la fermeture obligatoire des magasins durant plusieurs semaines. Mais il y a aussi des critiques sur la comptabilité du groupe. La FSMA, l'autorité des services et marchés financiers, a notamment réclamé des éclaircissements concernant certaines transactions.

Une demande de protection contre les créanciers a été introduite pour trois entreprises: FNG International, Brantano et Market Retail Belgium. Le tribunal rendra son jugement mercredi prochain.Quarante-sept magasins devraient fermer leurs portes, dont les 17 de l'enseigne Fred & Ginger. Un conseil d'entreprise a eu lieu chez Brantano mardi et a abordé les projets de réorganisation. Les syndicats y ont estimé que des administrateurs externes étaient nécessaires pour gérer ce processus. Il n'est pas clair si cette question a également été posée au tribunal mercredi. "Je peux confirmer que le dossier a été plaidé et pris en considération aujourd'hui mais je ne peux rien dire sur le contenu des débats", a confié Frank Vennekens, magistrat de presse du tribunal de l'entreprise d'Anvers. Un jugement sera rendu mercredi prochain dans ce dossier, a-t-il seulement indiqué. FNG s'est retrouvé dans une position financière compliquée en raison de la pandémie de coronavirus et de la fermeture obligatoire des magasins durant plusieurs semaines. Mais il y a aussi des critiques sur la comptabilité du groupe. La FSMA, l'autorité des services et marchés financiers, a notamment réclamé des éclaircissements concernant certaines transactions.