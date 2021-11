Le directeur général et cofondateur de Twitter Jack Dorsey va quitter son poste de directeur général du réseau social, croit savoir lundi la chaîne d'information financière CNBC.

Sollicité par l'AFP, Twitter n'a pas donné suite dans l'immédiat. Depuis son retour à la tête de la compagnie à l'oiseau bleu, en octobre 2015, l'entrepreneur au style décontracté était régulièrement critiqué pour n'avoir pas lâché les rênes de son autre entreprise, le spécialiste des paiements mobile Square, pour se consacrer uniquement à Twitter.

Devenu milliardaire en 2013 avec l'introduction en Bourse de Twitter, Jack Dorsey est aujourd'hui à la tête d'une fortune estimée à 11,8 milliards de dollars par le site du magazine Forbes.

Il avait effectué un premier passage comme directeur général de Twitter entre 2007 et 2008, finalement évincé par le conseil d'administration, insatisfait de sa gestion.

Le marché réagissait favorablement à l'information, non confirmée, le titre Twitter prenant 4,16% dans les premiers échanges à Wall Street.

Selon l'agence de presse Reuters, le départ de Jack Dorsey se prépare depuis un an déjà. Il aurait décidé avec le conseil d'administration de son successeur ou sa successeuse.

Twitter suspendu à Wall Street dans l'attente d'une annonce La cotation de l'action du réseau social Twitter a été suspendue lundi dans l'attente d'une annonce, a annoncé la Bourse Nasdaq. Quelques minutes plus tôt, la chaîne CNBC avait annoncé que le directeur général de l'entreprise à l'oiseau bleu allait quitter son poste.

