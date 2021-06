Spécialisé dans la stratégie et l'évaluation des marques, le cabinet de conseil Brand Finance livre chaque année son top 500 des marques les plus valorisées en Europe.

Cette année, son rapport fait un peu grise mine, dévoilant que la valeur globale des 500 premières marques européennes a chuté de 10% en moyenne avec la crise sanitaire. Sur la première marche du podium en 2021, Mercedes-Benz triomphe avec une valorisation qui approche les 50 milliards d'euros (malgré un recul de 15%). Une position qui démontre en outre la bonne santé du secteur automobile puisque sur les six premières places du top 10 européen, quatre sont occupées par des marques de voitures (VW, BMW et Porsche complètent le quatuor).

En Belgique, c'est le bureau de conseil BDO qui occupe désormais le sommet du classement national des marques avec une valorisation proche des 3,5 milliards d'euros, détrônant le bancassureur KBC de la première place qu'il occupait l'année dernière (3,2 milliards). A la troisième marche du podium belge, le groupe AB InBev est valorisé à 1,75 milliard, suivi par Proximus, Belfius, Colruyt, Stella Artois, Telenet, AG Insurance et bpost, cette dernière fermant le top 10 noir-jaune-rouge avec une valorisation à 712 millions.

