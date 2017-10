Cushman & Wakefield rachète Admos

"Deux leaders du marché qui s'associent, cela ne peut être que bénéfique pour tout le monde !" Koen Nevens, le patron de Cushman & Wakefield pour la Belgique et l'Europe du nord, a le sourire quand il commente sa dernière acquisition effectuée ce mardi, le rachat d'Admos, une société basée à La Hulpe qui est spécialisée dans le design & build et les nouvelles façons de travailler en Belgique et au Luxembourg. Une manière de s'adapter aux nouvelles tendances et aux nouvelles demandes de ses clients. "Nous pouvons désormais proposer des bureaux bien localisés à nos clients, de même qu'un accompa...