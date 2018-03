Proximus acquiert la société de sécurité néerlandaise Ion-IP

Grâce à cette acquisition, Proximus "étoffe son offre de sécurité et propose désormais des services de sécurité de bout en bout dans tout le Benelux", a précisé l'opérateur mardi selon lequel "ION-IP offre en outre une belle complémentarité avec les activités actuelles de Telindus Pays-Bas".

"Proximus entend se positionner comme un acteur majeur dans le domaine de la sécurité. L'acquisition d'ION-IP souligne encore cette ambition et accélère le développement de Proximus sur le marché de la sécurité pour les entreprises", a commenté Dominique Leroy, CEO de Proximus.

Basée aux Pays-Bas, la société ION-IP emploie plus de 20 spécialistes experts en sécurité et offre ses services aux 500 plus grandes entreprises néerlandaises.

Les détails financiers de la transaction n'ont pas été communiqués.