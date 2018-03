"Menu Next Door n'était pas à court d'argent, mais n'a pas trouvé son modèle"

La start-up belge Menu Next Door, qui permettait aux amateurs de cuisine de préparer des plats pour leurs voisins, a fermé ses portes la semaine passée. Une surprise alors que la jeune pousse, très en vue, avait levé 4 millions d'euros et amplement fait parler d'elle. Entretien avec son fondateur et CEO, Nicolas Van Rymenant.