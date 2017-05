L'agence belge Dogstudio débute son rêve américain à Chicago

Derrière ce nom qui s'apparente à un salon de toilettage canin se cache l'une des agences digitales parmi les plus dynamiques de notre pays. Fondée il y a une dizaine d'années, l'entreprise est spécialisée dans la création de sites web, d'applications et dans le développement de communication digitale. Aujourd'hui, la société vit un tournant important dans sa courte histoire avec l'ouverture d'une première succursale. Et pour cette première expérience internationale, Dogstudio a vu loin en allant directement s'implanter de l'autre côté de l'Atlantique, à Chicago, soit la troisième ville la plus importante des Etats-Unis. Un sacré défi pour l'agence installée à Namur. " Nous avons rapidement décroché des contrats auprès d'entreprises étrangères mais cela restait assez proche comme la France ou les Pays-Bas, ce qui ne nécessitait pas d'ouvrir de nouveaux bureaux ", explique Gilles Bazelaire, CEO et fondateur de Dogstudio.

...