[Gazelles du Hainaut] Hainaut Caravaning Center, transmission réussie

TRENDS GAZELLES DU HAINAUT Lauréate pour les Petites entreprises: iTeos Therapeutics Lauréate pour les Moyennes entreprises: Hainaut Caravaning Center Lauréate pour les Grandes entreprises: Louyet L.

C'est en 1971 que François Hainaut, de retour du Congo, s'installe à Lodelinsart sur un terrain occupé alors par des installations minières. Il démolit ces dernières et réaménage le site pour proposer à la vente des caravanes sur un terrain à ciel ouvert. Avec son épouse, il développe l'entreprise et devient en quelques années le leader local dans le domaine du camping caravaning très en vogue à l'époque. "On vendait alors plus de 10.000 caravanes par an en Belgique contre un millier aujourd'hui, explique Luc Everaets qui a repris Hainaut Caravaning en 2013 avec Dirk Van Eyck. Elles ont progressivement été remplacées pour une large part par les motor-homes au début des années 1980." Il y a cinq ans, François Hainaut a en effet cédé son entreprise aux deux nouveaux patrons. Et Hainaut Caravaning Center collabore dorénavant avec la société Dicar basée à Geel. Ensemble, les deux entreprises représentent le plus grand groupe belge du secteur avec environ un tiers de parts de marché.

Un petit air de vacances

"Cette collaboration a permis de développer Hainaut Caravaning Center et de bénéficier de meilleures conditions auprès des constructeurs et de les répercuter auprès de nos clients avec des prix compétitifs, intervient Dirk Van Eyck. Nous achetons des véhicules en configuration standard que nous pouvons aménager selon les souhaits du client et ses passions (vélo, pêche, etc.)." A cette fin, l'entreprise carolorégienne dispose de son propre atelier où s'activent différents corps de métier (menuisiers, électriciens, plombiers, etc.). Un atelier qui devient trop étroit. "C'est l'une des raisons qui nous pousse à déménager à Gosselies, à quelques kilomètres de notre site actuel, reprend Luc Everaerts. Nous disposerons dans notre nouvelle implantation de 2 ha au total (dont 1 ha couvert). Le show-room permettra de présenter 150 modèles contre 30 actuellement." Entre 2012 et 2016, Hainaut Caravaning Center, qui dispose également d'un site à Villers-l'Evêque (Liège), a triplé son chiffre d'affaires qui est passé de 9,5 à 27,5 millions d'euros et emploie aujourd'hui 46 personnes contre 18 lors de la reprise.

La vente de motor-homes et caravanes a progressé au même rythme passant de 250 à 750 unités. Une croissance liée à l'augmentation de l'offre ainsi qu'à un marché porteur. Plus globalement, Luc Everaets et Dirk Van Eyck pointent aussi trois raisons: "D'abord, l'aspect économique. Une fois que vous avez fait l'acquisition d'un motor-home, vous partez en vacances quand vous le souhaitez et cela ne vous coûte pas plus cher que si vous restiez à la maison. Ensuite, l'aspect écologique. Ce mode de tourisme vous permet d'être plus proche de la nature. Certains gîtes et fermes accueillent d'ailleurs les motor-homes. Nos véhicules sont peu gourmands en électricité grâce à la technologie LED et, par ailleurs, nous utilisons également des panneaux solaires. Enfin, la liberté. C'est un point qui se renforce. Les gens n'ont plus envie de réserver leurs vacances longtemps à l'avance (vols, location de voitures, hôtels, etc.). Ici, vous pouvez décider à tout moment de changer de route et de vous diriger là où il y a du soleil."