Trois nouveaux membres au conseil d’administration de bpost

L’assemblée générale spéciale des actionnaires de bpost a approuvé jeudi la nomination de trois nouveaux administrateurs ainsi que la modification de la politique de rémunération, indique l’entreprise postale, détenue à 51% par l’Etat, dans un communiqué.

Chris Peeters, CEO de bpost depuis le 1er novembre, est ainsi nommé administrateur de l’entreprise, pour un mandat de six ans.

Deux autres membres font également leur arrivée dans le CA : Véronique Thirion et Denis Van Eeckhout, tous deux nommés pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2027. Ils remplacent Laurent Levaux, dont le mandat d’administrateur a expiré, et Mohssin El Ghabri, qui a démissionné.

Véronique Thirion exerçait jusqu’à fin 2021 la fonction d’auditrice générale de l’Autorité belge de la concurrence (ABC). Depuis 2022, elle est associée chez Advolis-Orfis, un cabinet d’audit et de conseil français, et agit en tant que mandataire indépendante pour différents régulateurs dans les domaines du droit de la concurrence et de la conformité réglementaire.

Denis Van Eeckhout, quant à lui, compte une expérience de plus de 30 ans dans le secteur public. Il a occupé des fonctions à la Représentation permanente de la Belgique auprès de l’Union européenne et au SPF Santé. Il a également été secrétaire général d’Inter-Environnement Wallonie (IEW) et chef de cabinet du ministre wallon de l’Énergie et de la Mobilité Philippe Henry jusqu’en 2020.

Un bonus en perspective

L’assemblée générale spéciale a également approuvé la modification de la politique de rémunération du groupe postal, « principalement pour introduire un plan d’incitation à long terme », indique bpost. Ces ajustements rendent possibles le salaire plus élevé du CEO ainsi que sa prime de signature unique, d’un montant de 250.000 euros.

En septembre, bpost avait détaillé le paquet salarial du nouveau patron de l’entreprise publique, composé, comme son prédécesseur, d’un revenu de base qui s’élevait – avant indexation – à 585.000 euros annuels et d’une prime à court terme sur base d’objectifs. Celle-ci sera plus élevée pour Chris Peeters, soit 50% de son revenu de base. Un bonus à long terme pourra être attribué à partir de la troisième année, sur base d’objectifs financiers, de durabilité et de bonne gouvernance. Le montant ne pourra pas dépasser 50% de la rémunération de base. L’entreprise avait alors confirmé que le paquet global pourrait théoriquement atteindre les 1,2 million d’euros.