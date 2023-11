Toute personne quittant son job pourra conserver son numéro de téléphone

Les employés qui quittent leur travail pourront bientôt conserver leur numéro de téléphone portable s’ils l’avaient déjà avant de prendre leurs fonctions, selon une décision rendue mardi par la commission Affaires sociales, sur proposition du député Groen Stefaan Van Hecke.

Les employés utilisent souvent leur propre numéro de téléphone portable pour faire enregistrer leur abonnement auprès de leur employeur. Certaines entreprises refusent ensuite que ces travailleurs conservent leur numéro au moment de leur départ. Quelques-unes ajoutent même une clause dans le contrat contraignant l’employé à renoncer au droit d’utilisation du numéro en question.

Le projet de loi vise à permettre à une personne qui disposait déjà de ce numéro de téléphone avant son entrée en fonction de le conserver au moment où il quitte la boîte.

« Quand on pense à tout ce qu’implique la mise en place d’un nouveau numéro de téléphone, on réalise à quel point ce numéro ne sert plus uniquement à passer quelques appels par-ci, par-là », commente M. Van Hecke. Le numéro de téléphone est aujourd’hui devenu un instrument d’identification, par exemple pour les institutions bancaires, via leurs applications, ou pour l’administration, via Itsme. « On ne change pas de numéro de téléphone comme ça. Cette démarche a un impact nettement plus grand que par le passé. »

Cette proposition a reçu l’aval mardi de la commission Affaires sociales. Le vote en séance plénière de la Chambre est prévu prochainement.